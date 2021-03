Nintendo verabschiedet sich von ein paar Spielen: Einige gehen für immer, andere könnt ihr euch noch rechtzeitig sichern.

Der März stellt für einige Switch-Spiele die Endhaltestation ihres Verkaufszyklus dar, denn Nintendo zieht ein paar seiner Titel schon bald für immer aus dem Verkehr. Ab dem 31. März 2021 soll es genaugenommen so weit sein. Ein Spiel wird dann sogar komplett unspielbar sein.

Welche Spiele zieht Nintendo aus dem Verkehr?

Hier haben wir euch alle Veränderungen bei Nintendo ab dem 31. März kurz aufgelistet:

Super Mario 3D All-Stars – Der Verkauf der Spielesammlung wird gestoppt. Ab dem 31. März könnt ihr das Spiel also nicht mehr im Nintendo eShop kaufen. Habt ihr euch eine digitale oder physische Version bis dahin unter den Nagel reißen können, könnt ihr auf dieser natürlich auch weiterhin spielen.

Super Mario 35 – Das kostenlose Battle Royale im Super Mario-Universum kommt aus dem Nintendo eShop und wird ab dann nicht mehr spielbar sein. Probiert das lustige Spiel also auf jeden Fall noch aus, bevor es auf ewig weg ist.

Super Mario Maker (Wii U) – Kein Switch-Spiel, aber trotzdem schade für „Wii U"-Besitzer. Das Hochladen von eigens erstellten Leveln ist nicht mehr möglich. Alternativ bleibt euch aber natürlich noch Super Mario Maker 2 für die Switch – dort könnt ihr weiterhin munter eure Level teilen.

Super Mario 3D All-Stars sowie Fire Emblem: Shadow Dragon & The Blade of Light sind bald nicht mehr im Nintendo eShop erhältlich und nur noch spielbar, wenn ihr sie bis dahin gekauft habt. Noch härter trifft es Super Mario 35 - das kostenlose Battle Royale verlässt nicht nur den eShop, sondern wird allgemein nicht mehr spielbar sein. Was haltet ihr von den Änderungen? Habt ihr von dem Genannten schon alles, was euch interessiert? Schreibt es uns gern in die Kommentare auf Facebook!