Der PS4-Exklusivtitel Dreams hat bereits einige aufwendige und gute Fan-Kreationen hervorgebracht. Manche sind anscheinend aber zu gut, so wie das Super Mario-Spiel von einem Nutzer, das aufgrund einer Beschwerde von Nintendo runtergenommen werden musste.

Das Sandbox-Spiel Dreams steht unter dem Motto „Spielen, Kreieren, Teilen“ und ermöglicht den Nutzern, Spiele, Musik und Ähnliches zu gestalten, um es mit der Community zu teilen. Die Community arbeitet dabei mit den unterschiedlichsten Franchises und auch Games sind da ein beliebtes Thema. Der kleine quirlige Italiener Mario wird zum Beispiel sehr gern verwendet, Nintendo sieht das allerdings nicht gern.

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Es scheint, als hätten einige Unternehmen ein wachsames Auge auf Dreams. Ein Grund dafür könnte sein, dass besonders gute Kreationen in Zukunft im PSN-Store zum Kauf angeboten werden könnten. Diesen Gedanken findet Creative Director Mark Healey nicht abwegig und sogar gut, wie er gegenüber der Seite VGC erwähnte:

Zu einem dieser Titel, die PSN-würdig sein könnten, gehört auch das Werk von Piece of Craft, der ein eigenes Super Mario-Spiel erschuf. Seine Kreation ist nun allerdings gesperrt, da es wohl „urheberrechtlich geschütztes Material“ enthalte.

Good news and bad news

We flew too close to the sun boys! A big video game company who i will keep nameless obviously didn't read my "be cool" note in dreams

no worries though have a back up plan. But for now Mario projects in dreams are on hold until i put said plan into effect pic.twitter.com/ifGDM0jFZ3