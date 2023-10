Nintendo macht Fans eine Freude: 20 Jahre alter Klassiker landet im Switch-Abo

Nintendo bestückt das kostenpflichtige Switch-Online-Abo regelmäßig mit frischen Spielen. Nun können sich Fans über einen alten SNES-Klassiker freuen, der nach 20 langen Jahren endlich zurückkehrt.

Bevor die Switch 2 um die Ecke biegt, belebt Nintendo auf seiner aktuellen Erfolgskonsole einen echten Fan-Liebling wieder. Der 20 Jahre alte SNES-Racer F-Zero bekommt endlich seine wohlverdiente Rückkehr.

F-Zero kehrt nach 20 Jahren zurück – auf neue Weise

Seit fast 20 Jahren müssen Nintendo-Jünger auf einen neuen Teil vom beliebten F-Zero warten. Leaks hatten immer wieder nahegelegt, dass sich etwas beim japanischen Publisher in Arbeit befindet, doch offizielle Bestätigungen gab es nie. Bis jetzt.

Mit der letzten Nintendo Direct wird ein weiterer Eintrag der Reihe vorgestellt: F-Zero 99. Beim Blick auf den neuen Trailer wird allerdings klar, dass der Klassiker eine Wandlung durchgemacht hat:

F-Zero 99: Offizieller Trailer

Anstatt am alten Spielmodell festzuhalten, geht es hier im Online-Modus deutlich actiongeladener zu. Wie der Titel schon verrät, tretet ihr hier ähnlich wie in Tetris 99 gegen 98 andere Mitspieler an. Fegt mit euren Gleitern über die Rennstrecke, rammt eure Rivalen und bleibt als Letzter übrig – eben ein Battle Royale.

Erhöht euer Skill-Level, indem ihr bei Rennen gut abschneidet oder Herausforderungen meistert und schaltet damit Anpassungsoptionen für eure Gleiter frei.

Neben dem Hauptmodus warten noch andere Herausforderungen, wie der täglich wechselnde Teamkampf oder der Pro-Strecken-Modus. Oder der Grand Prix, bei dem ihr euch für regelmäßig stattfindende Rennen qualifizieren könnt. (Quelle: Nintendo)

Wann kommt die Neuauflage ins Switch-Online-Abo?

Für alle Besitzer der kostenpflichtigen Mitgliedschaft von Nintendo Switch Online gibt es gute Nachrichten. Nachdem Nintendo die Fans 20 Jahre hat warten lassen, müsst ihr euch jetzt nicht mehr gedulden. Denn F-Zero 99 ist ab sofort im Switch-Abo spielbar.

