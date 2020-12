Nintendo verabschiedet sich von einem beliebten Mario-Spiel. In einem offiziellen Blogeintrag kündigt das Unternehmen an, dass der Wii-U-Klassiker aufs Abstellgleis verfrachtet wird. Was das für die Spieler heißt, verrät euch GIGA!

Super Mario Maker: Wii-U-Klassiker geht „vom Netz“

Mit Super Mario Maker hat Nintendo vor knapp 5 Jahren Wii-U-Spielern einen genialen Baukasten zur Seite gestellt, mit dem sie ihre eigenen Mario-Level bauen und online stellen konnten. Das Spiel erfreute sich riesiger Beliebtheit und sorgte dafür, dass begabte Level-Architekte ihrer Kreativität freien Lauf lassen konnten.

Doch damit ist bald Schluss! Wie Nintendo in einem offiziellen Blog-Eintrag bekannt gab, wird man Super Mario Maker für die Wii U langsam aber sicher aufs Abstellgleis befördern. Für die Spieler gibt es noch eine Galgenfrist. Ab dem 12. Januar 2021 wird das Spiel nicht mehr im Nintendo eShop auffindbar sein, am 31. März 2021 wird die Möglichkeit des Level-Uploads deaktiviert.

Ab diesem Zeitpunkt können Spieler dann zwar immer noch neue Level bauen und abspeichern, sie aber nicht mehr online mit ihren Freunden und der Community teilen – die wohl wichtigste Funktion des Spiels wird deaktiviert.

Nintendo zieht den Stecker: Wichtige Funktionen vor dem Aus

Doch das ist noch nicht alles. Denn auch die Lesezeichen-Funktion, mit denen ihr euch spezielle Level abspeichern könnt, wird der digitalen Schere zum Opfer fallen. Zudem könnt ihr das Ranking der von euch mit einem „Gefällt mir“ ausgezeichneten Kurse nicht mehr verändern. Solltet ihr versuchen, ab dem 31. März 2021 eine der Funktionen zu nutzen, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Entwarnung gibt es für alle Spieler des direkten Nachfolgers Super Mario Maker 2 für die Nintendo Switch. Die neue Version ist von diesen Änderungen nicht betroffen, ihr könnt weiterhin alle Funktionen nutzen. Auch die DS-Version von Super Mario Maker wird nicht eingeschränkt. Mit diesem Schritt beendet Nintendo nach 5 Jahren ein wichtiges Kapitel der Wii-U-Geschichte. Im Artikel bedankt sich der Konzern abschließend bei allen Spielern des Originals.