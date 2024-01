Nintendo sägt Konsolen ab: Am 8. April fällt der Hammer

Nintendo macht Ernst. Bereits in der Vergangenheit kündigte der japanische Kulthersteller an, die Unterstützung zweier Konsolen in Kürze einzustellen. Nun packen sie ein genaues Datum für dieses Vorhaben aus.

Aus und vorbei: 3DS und Wii U sollen in den Ruhestand

Die Nintendo Wii U traf bei Fans des Videospiel-Giganten nicht sonderlich auf Euphorie. Beim Nintendo 3DS war zumindest anfänglich mehr davon zu spüren, doch auch dies hat über die Jahre nachgelassen. Nintendos Schlussfolgerung im Oktober 2023: Die Online-Dienste dieser Konsolen werden eingestellt, um mehr Server-Kapazitäten für kommende Projekte zu schaffen. (Quelle: Nintendo)

Der 8. April 2024 wir der Stichtag sein, dies geht aus einem zusätzlichen Twitter-Post Nintendos hervor, in dem sich die Firma zudem für die kontinuierliche Unterstützung ihrer Produkte bei den Fans bedankt:

Update: Zum 8. April wird das Onlinespielen sowie weitere Online-Funktionen für die Nintendo Wii U und den Nintendo 3DS enden. Vielen Dank für die fortlaufende Unterstützung unserer Produkte.

Diese Funktionen sind künftig noch verfügbar

Selbstverständlich können trotzdem weiterhin Spiele offline auf den Geräten gespielt werden. Zudem können bis zum 11. März 2024 um 19:00 Uhr noch alle eShop-Points auf euren Nintendo-Account übertragen werden, sodass ihr sie auf der Switch anwenden könnt. Nintendo betont zudem, dass selbst Online-Funktionen von Drittanbietern zu besagtem Datum eingestellt werden. Man solle sich in diesem Fall an den jeweiligen Hersteller wenden, um genauere Informationen zu bestimmter Software zu erhalten.

Bereits erworbene Spiele können weiterhin über den eShop heruntergeladen und geupdatet werden, sofern noch Updates für die Spiele angeboten werden. Vereinzelte Dienste wie Pokémon Bank oder PokéMover sollen vorerst erhalten bleiben, doch wahrscheinlich werden auch diese früher oder später eingestellt, so Nintendo. Zudem soll StreetPass auf dem 3DS noch weiter funktionieren, da dieser Dienst lokal zwischen den Konsolen kommuniziert. Allerdings wird es nicht mehr möglich sein, neue Puzzleteile per Tausch zu erhalten.

