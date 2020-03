Durch die Coronakrise kommt es bei der Nintendo Switch zu Lieferengpässen. Die Konsole ist in vielen Shops vergriffen und die Preise steigen deutlich.

Die Lieferprobleme bei der Nintendo Switch hängen mit zwei Ursachen zusammen. Da ist zum Einen die gesteigerte Nachfrage. Die Menschen verbringen viel Zeit zu Hause und eine Konsole bietet Ablenkung und Zerstreuung. Da sich gerade Nintendo-Spiele auch für jüngeres Publikum eignen, ist eine Switch auch eine gute Möglichkeit die eigenen Kinder ein wenig zu beschäftigen.

Die zweite Ursache ist schlicht der Produktionstopp in vielen Ländern von Konsolen oder auch einzelnen Komponenten. In vielen Online-Shops wird angegeben, dass neue Geräte erst wieder ab Juni 2020 verfügbar sein werden.

Lediglich die Switch Lite ist im MediaMarkt-Online-Shop noch für 214,90 Euro inklusive Versandkosten zu haben.

Natürlich lassen sich über Drittanbieter, zum Beispiel auf Ebay, noch Nintendo Switch-Konsolen kaufen. Die Preise hier liegen aber deutlich über denen der offiziellen Händler und auch vor Betrügern, die Profit aus der hohen Nachfrage schlagen wollen, solltet ihr euch in Acht nehmen. Selbst bei den gängigen Anbietern ist der Preis auf 320 Euro gestiegen, seit dem Weihnachtsgeschäft war die Nintendo Switch die meiste Zeit für unter 300 Euro zu haben (zu sehen in der Preisentwicklung bei idealo).

Nicht nur in Deutschland, auch im Rest von Europa und den USA, ist die Nintendo Switch vielerorts ausverkauft. Wer nicht tiefer in die Tasche greifen möchte oder keine Lite-Version haben will, der sollte mit dem Kauf warten oder sich auf eine sehr lange Lieferzeit einstellen.