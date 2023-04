Im Leistungsvergleich mit der PlayStation 5 und Gaming-PCs ist die Switch heillos unterlegen. Doch die fehlende Power bringt auch einen entscheidenden Vorteil. Vor allem in diesen Zeiten macht sich der im Geldbeutel bemerkbar.

So teuer wie im Winter sind die aktuellen Strompreise zwar nicht. Doch noch immer achten viele Deutsche tunlichst auf ihren Stromverbrauch und sind überall auf der Suche nach Einsparmöglichkeiten. Ein versteckter Stromfresser sind Videospiele.

Denn Gaming kann richtig ins Geld gehen, so die Experten von Verivox. In einem aktuellen Vergleich hat das Verbraucherportal die Stromkosten für fünf Stunden Gaming gegenübergestellt. Verglichen wurden die Nintendo Switch, die PlayStation 5 sowie ein Gaming-PC.

Stromkosten: Nintendo Switch verbraucht weniger als PS5 und Gaming-PC

Die Nintendo Switch ist der Stromkosten-Sieger. (Bildquelle: Verivox)

Stromkosten-Sieger ist die Switch – und zwar mit Abstand. Für fünf Stunden Gaming verbraucht die Nintendo-Konsole durchschnittlich 0,14 Kilowattstunden Strom, was unterm Strich 0,31 Euro an Stromkosten verursacht. Mehr als doppelt so teuer ist hingegen das Zocken mit der PlayStation 5. Sonys aktuelle Konsole verbraucht 0,325 kWh Strom und kommt damit auf Stromkosten 0,72 Euro. Am teuersten ist aber der Gaming-PC mit einem Verbrauch von 0,5 kWh Strom. Hier zahlen Gamer dann 1,10 Euro, um fünf Stunden spielen zu können.

Wichtig zu wissen: Zur Berechnung der Werte haben die Verivox-Experten den durchschnittlichen Stromverbrauch mit dem Verivox-Verbraucherpreisindex (bei Verivox ansehen) bilanziert. Zum Zeitpunkt der Berechnung lag der Strompreis bei 44 Cent pro Kilowattstunde. In die Berechnung sind außerdem die Stromkosten für Fernseher/Monitor mit eingeflossen.

Xbox Series S verbraucht wenig Strom

Ein älterer Strompreis-Vergleich zwischen Konsolen kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Auch hier ist die PlayStation 5 ganz vorne, danach folgen Xbox Series X und PS4 Pro. Für eine Current-Gen-Konsole vergleichsweise wenig Strom verbraucht die Xbox Series S.