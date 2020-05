Ein wenig aus dem Nichts kam Nintendos Ankündigung eines neuen Paper Mario. Das sechste Spiel der Reihe wird das Erste, das für die Switch erscheint.

Unter dem Title Paper Mario: The Origami King erscheint das erste Spiel der Reihe für die Nintendo Switch. Laut Pressemitteilung erscheint das neue Paper Mario am 17. Juli 2020.

Das ist der erste Trailer, den ihr am besten bis zum Ende schaut. Dort erwartet euch nämlich ein kleines Metroid-Easter Egg:

Als Mario aus Papier gilt das Schloss von Prinzessin Peach zu befreien. Euer Gegenspieler König Olly hat das Heim der Prinzessin nämlich mit einer riesigen Papier-Schlange eingefangen und auf einen Berg verfrachtet. Durch das ziehen, falten und zupfen der Umgebung rätselt ihr euch durch die Spielwelt. Unterwegs begegnen euch natürlich allerlei bekannte Gesichter aus der Welt von Mario.

Die Kämpfe finden in einer Arena aus verschiednen Ringen statt. Durch das Drehen der Ringe, bringt eure Gegner in Reihe und könnt sie so besiegen. Hier ein kleiner Vorgeschmack:

Super Mario: The Origami King erscheint am 17. Juli 2020 für die Nintendo Switch.

Es ist durchaus eine Überraschung, dass Nintendo das Spiel nicht im Zuge einer Direct angekündigt hat, sondern ohne große Vorwarnung einfach ein Datum rausgab. Handelt es sich für euch um eine freudige Überraschung? Schreibt es doch in die Kommentare.