Große Rabatte auf beliebte Nintendo-Switch-Spiele sind selten, dafür aber bei der Community natürlich umso beliebter. Mit Mario + Rabbids: Sparks of Hope könnt ihr euch jetzt im eShop ein echtes Highlight 30 Euro günstiger sichern.

Zu seinem Release im Oktober 2022 konnte das strategische Abenteuer Mario + Rabbids: Sparks of Hope Fans und Kritiker vollauf überzeugen. Weil der Publisher hinter dem Spiel aber Ubisoft und nicht Nintendo ist, gibt es den rundenbasierten Taktik-Spaß immer mal wieder stark reduziert im eShop der Switch – so könnt ihr euch Sparks of Hope derzeit für gerade einmal 29,99 Euro schnappen.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope im Nintendo eShop reduziert

In Mario + Rabbids: Spark of Hope begebt ihr euch auf ein interplanetarisches Abenteuer, bei dem ihr mit eurem Team aus Rabbids und beliebten Nintendo-Charakteren wie zum Beispiel Mario, Luigi und Prinzessin Peach die niedlichen und nützlichen Sparks retten müsst. Wie bereits im beliebten Vorgänger, Mario + Rabbids: Kingdom Battle erwarten euch jede Menge rundenbasierte Kämpfe, bei denen ihr eure Spezialfähigkeiten taktisch-clever zum Einsatz bringen müsst.

Schaut euch hier den Nintendo-Direct-Trailer zu Mario + Rabbids: Sparks of Hope an:

Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Nintendo Direct Trailer

Im Nintendo eShop könnt ihr euch das Abenteuer von Publisher Ubisoft aktuell mit einem satten 50 Prozent Rabatt sichern – statt 59,99 Euro kostet Mario + Rabbids: Sparks of Hope derzeit nur 29,99 Euro. Das Angebot ist noch bis zum 25. Juni 2023 gültig.

Nintendo eShop: Switch-Charts sorgen für Überraschung

In den Nintendo-Charts ist Mario + Rabbids: Sparks of Hope momentan trotz des Rabatts noch nicht in die Bestseller-Liste vorgedrungen – dort haben sich dafür einige andere Überraschungen etabliert. In den Top 10 tummeln sich hinter dem Spitzenreiter The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zum Beispiel mit Ludo XXL, Lego City Undercover und My Life: Pet Vet gleich mehrere unerwartete Spiele-Hits.

Auf der Nintendo Switch finden sich immer wieder kuriose Neu-Erscheinungen:

