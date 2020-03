Für die Switch gibt es bereits zahlreiches Zubehör, eine Sache fehlt allerdings. Das Nintendo-Flaggschiff besitzt zum Beispiel kein traditionelles D-Pad, mit dem man mit dem linken Daumen die Bewegungen des Charakters steuert. Ein japanisches Unternehmen hat sich da etwas einfallen lassen.

Videospiele haben ihre Wurzeln in den Arcade-Games, die meist mit nur wenigen Knöpfen und Joysticks gespielt wurden. Das gewisse Retro-Feeling verbindet das japanische Unternehmen Thanko jetzt mit der Nintendo Switch und entwirft eine Ladestation, die Knöpfe und einen Joystick beinhaltet, um den altbewährten Arcade-Spielen zu ähneln.

Diese Spiele wären perfekt dafür:

Bilderstrecke starten (75 Bilder) Nintendo Switch Online: Neue kostenlose SNES Spiele inklusive Star Fox 2

Einfach anschließen und loslegen

Der Switch-Arcade-Controller wird direkt an den USB C-Port an der Unterseite der Handheld-Konsole eingesteckt. Für das Gerät selbst ist eine Halterung vorgesehen. Auf dem Controller befinden sich ein Joystick und sechs Tasten für die Sechs-Tasten-Konfiguration, die man aus Capcoms Street Fighter-Serie kennt. Vor allem diese Spiele erhalten mithilfe des Controllers noch einmal einen ganz anderen Charme und erwecken den Wunsch, gegen Freunde oder Familie anzutreten. Was meint ihr?