Nintendo Switch im Preisverfall: So bekommt ihr die Konsole noch vor Weihnachten zum Bestpreis

Auch wenn die Hybrid-Konsole schon mehrere Jahre auf dem Markt ist, ist sie vor allem eines: preisstabil. Dennoch sind gelegentlich gute Schnäppchen möglich, mittlerweile auch für die neue 2019er Version mit besserer Akkulaufzeit. Wo ihr die Konsole am günstigsten – und im Idealfall noch vor dem Fest – bekommt, verraten wir euch hier.

Nintendo Switch im Preisverfall: Konsole + Luigi’s Mansion 3 im Bundle

Auch wenn das Angebot nach Black Friday etwas mau ist, konnten wir ein Angebot ausmachen, das sich lohnt. Der Deal gilt nur heute, da es sich um ein handelt. Daher heißt es: Seid schnell, denn ihr werdet es nicht bereuen. Aktuell erhaltet ihr die Nintendo Switch (neue Version) in Neon-Rot/Neon-Blau oder Grau inkl. Luigi’s Mansion 3 für nur 314,97 Euro.

Im Vergleich dazu erhaltet ihr die Konsole im einzeln aktuell am günstigsten bei Lidl.de, dort kostet die Konsole ohne Spiel inklusive Versandkosten 299,95 Euro – kommt aber wahrscheinlich nicht mehr vor Weihnachten an. Mit 299,99 Euro fast zum gleichen Preis gibt es die Konsole bei MediaMarkt – dort könnt ihr die Konsole auf Wunsch in einer nahegelegenen Filiale abholen und euren Lieben oder euch selbst noch unter den Baum legen.

Ebenfalls bei MediaMarkt erhaltet ihr übrigens das Bundle aus Switch (2019) und Mario Kart 8 Deluxe (Spiel als accountgebundener Download) für 315 Euro, im Markt abholbar oder derzeit ohne Versandkosten lieferbar. Mario Kart ist aus unserer Sicht fast schon ein Pflichtkauf und kostet sonst als Modul 40 bis 50 Euro, deswegen ist dieses Bundle ebenfalls empfehlenswert.

Nintendo-Switch-Angebote in der jüngsten Vergangenheit

Die neue Version der Switch ist jetzt einige Monate auf den Markt. Ende November kurz vor dem Black Friday gab es kurz den bisherigen Bestpreis für die Switch ohne Spiele und e-Shop-Guthaben mit knapp 252 Euro – über den gesamten November 2019 gab es die Konsole aber auch häufig für 260 bis 280 Euro. Wir empfehlen: Wer keinen Zeitdruck hat und die Switch dringend für die Feiertage braucht, sollte noch einige Wochen warten – 2020 wird die Konsole sicher immer wieder für deutlich unter 300 Euro zu haben sein.

Preisvergleich laut idealo.de.

Solltet ihr euch für den Kauf einer Switch entscheiden, könnt ihr euch auch noch überlegen, ein Nintendo-Switch Online-Abo abzuschließen. Diese Spiele gibt es nämlich kostenlos dazu:

Wir wünschen allen, die sich dazu entschlossen haben, diese Konsole zu kaufen: Viel Spaß beim Zocken! Ihr werdet den Kauf nicht bereuen.

