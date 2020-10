Bereits Mitte des Jahres sah sich Nintendo in einem Gerichtsverfahren einer Hackerorganisation gegenübergestellt. Über viele Monate hinweg liefen die Verhandlungen, nun wurde endlich ein Urteil gefällt – und das hat es für eine Partei so richtig in sich!

Gericht entscheidet: Verkauf von Hacking-Software für die Nintendo Switch ist illegal

Nintendos Rechtsabteilung hat gerade keine ruhige Minute. Nachdem man gegen eine Einzelperson just den Kürzeren zog und sich vor Gericht geschlagen geben musste, konnten die Anwälte des japanischen Spieleherstellers dieses Mal im Kampf gegen Switch-Hacker einen Sieg davontragen. Doch worum ging es eigentlich?

Schon im Mai 2020 leierte Nintendo ein Gerichtsverfahren gegen den Verkäufer UberChips an. Das US-Unternehmen verdiente sein Geld unter anderem damit, Produkte der Hacking-Gruppe Team Xecuter zu verkaufen, welche den Kopierschutz der Nintendo Switch und ihrer Spiele umgehen. Die Folge: Auf den gemoddeten Konsolen können fortan raubkopierte Spiele installiert und gestartet werden.

Das passte Nintendo natürlich gar nicht in den Kram – und zwar zurecht, wie nun ein Gericht in Ohio entschied. Das Ergebnis: Der Verkäufer UberChips muss Nintendo Schadensersatz in Höhe von stolzen zwei Millionen US-Dollar zahlen und verpflichtet sich zudem dazu, keine derartigen „Umgehungsvorrichtungen“ mehr zu verkaufen sowie den Restbestand der Produkte zu vernichten.

Für Nintendo dürfte das Geld zwar kaum die Rede wert sein, der Online-Shop hingegen ist seitdem nicht mehr im Netz auffindbar – hier haben sich die digitalen Vertriebspforten wahrscheinlich für immer geschlossen.

Gehackte Nintendo-Hardware: Konsolen-Modding ist kein Einzelfall

Für Nintendo dürften solche Gerichtsverfahren inzwischen beinahe zum Alltag gehören. Auch in früheren Konsolengenerationen musste man sich mit Moddern rumschlagen, die versuchten, den Kopierschutz der Geräte zu umgehen. So waren etwa die R4-Cartridges in der Hochzeit von DS und 3DS im Homebrew-Bereich sehr gefragt.

Laut PCGames scheint Nintendos Hexenjagd noch nicht abgeschlossen zu sein. Acht weitere Fälle von illegalen Raubkopien und Urheberrechtsverletzungen hat man aktuell noch auf dem Schirm. Doch die Spurensuche gestaltet sich schwierig. Die verantwortlichen Anbieter sind oftmals anonym im Netz unterwegs, was eine Identifizierung erschwert. Man kann sich aber sicher sein, dass das nicht das letzte Gerichtsverfahren sein wird, dass Nintendo bestreiten wird.