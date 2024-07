Nintendo zieht Schlussstrich: Mit diesem Konsolen-Flop ist es vorbei

Die Switch ist ein gewaltiger Erfolg für Nintendo. In den Jahren vor der Hybridkonsole hat der japanische Gaming-Riese weniger Glück gehabt. Die Wii U war ein kompletter Flop. Jetzt wirft Nintendo die Konsole endgültig in die Tonne

Nintendo verabschiedet sich endgültig von der Wii U

Es ist das Ende einer Ära. Auch in Japan wird Nintendo in Zukunft nicht länger Reparaturen für die Wii U durchführen. Auf X (früher Twitter) gibt das Unternehmen bekannt, dass es keine Ersatzteile mehr gibt und deshalb ab sofort keine Reparaturen mehr für die Konsole oder Peripheriegeräte möglich sind. Der Kundenservice für den Nintendo-Flop wurde in Nordamerika und anderen Regionen bereits zuvor eingestellt. (Quelle: Nintendo).

Die letzten verbliebenden Wii U-Spieler stehen damit jetzt auch im Nintendo-Heimatland auf verlorenem Posten. Sollte die Konsole jemals kaputt gehen, gibt es von offizieller Seite keine Hilfe mehr. Allerdings sollte es sich bei diesen letzten Veteranen (oder Wiiteranen) um eine überschaubare Gruppe handeln. Die Wii U zählt zu den größten Flops, die Nintendo jemals hervorgebracht hat. Insgesamt wurden weltweit nur 13 Millionen Konsolen verkauft. Zum Vergleich: Die Switch steht inzwischen bei 141 Millionen verkauften Exemplaren.

Im April 2024 hat Nintendo schließlich auch die Online-Dienste für die Wii U und den Nintendo 3DS abgeschaltet. Für den eShop beider Konsolen war bereits am 27. März 2023 Schluss.

Diese Fakten zur Nintendo Switch muss jeder Fan kennen:

Nintendo Switch: 7 Fakten zum 7. Geburtstag

auf YouTube

Nach der Switch: Nintendo konzentriert sich auf die Zukunft

Während Nintendo langsam aber sicher die eigene Vergangenheit begräbt, bereitet sich der Konsolen-Hersteller gleichzeitig auf die Zukunft vor. Der Switch-Nachfolger (vielleicht heißt er Switch 2) ist jetzt nicht mehr weit entfernt. Spätestens zum 31. März 2025 soll es eine offizielle Ankündigung geben.

Die Gerüchteküche kocht da natürlich bereits auf Hochtouren. So behaupten Insider, dass die Konsole im Dock-Modus leistungsstärker wird. Gleichzeitig sollen Switch-Spiele, Joy-Cons und Pro-Controller auch mit der neuen Konsole weiterhin funktionieren.

