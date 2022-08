Wenn ihr stolzer Besitzer einer Nintendo Switch seid und dringend neue Spiele braucht, solltet ihr beim kommenden Angebot im Nintendo-eShop genau hinschauen. Im Showdown-Sale werden Switch-Hits um bis zu 80 Prozent reduziert. Zusätzlich könnt ihr eure Käufe mit einem weiteren Event kombinieren.

Im kommenden Sale für die Nintendo Switch könnt ihr richtig sparen

Im Vergleich zu Zockern auf Steam dürfen sich Spieler mit einer Nintendo Switch nicht so häufig auf große Rabatt-Aktionen freuen. Der Showdown Sale, der am 4. August im eShop startet, ist jetzt aber eine Gelegenheit, bei der ihr euren Geldbeutel zücken könnt und einige Hits der Hybrid-Konsole günstiger abstauben könnt. Auf Twitter kündigt Nintendo an, dass ihr bis zu 80 Prozent sparen könnt.

Welche Switch-Spiele genau im Angebot sein werden, hat Nintendo allerdings noch nicht verraten. Ein ähnlicher Sale in Nordamerika, der noch bis zum 7. August aktiv bleibt, lässt allerdings bereits vermuten, dass vor allem Multiplayer-Spieler im Fokus stehen werden. Dort können Spieler beispielsweise bei Switch-Hits wie Hyrule Warriours: Age of Calamity, Super Mario Party oder Monster Hunter Rise sparen. Bei Nintendo-eigenen Spielen solltet ihr allerdings nicht erwarten, dass der Preis tatsächlich um 80 Prozent fallen wird.

In unserem Video könnt ihr euch ansehen, welche Geheimnisse in der Nintendo Switch stecken.

Holt euch jetzt Goldpunkte für Switch-Spiele im eShop

Ihr könnt den Showdown Sale im Nintendo eShop zusätzlich auch mit der aktuell laufen Goldpunkt-Aktion kombinieren. Bis heute um Mitternacht erhaltet ihr noch 10 Prozent in Goldpunkten, wenn ihr ausgewählte Mehrspieler-Titel, Zusatzinhalte oder Switch-Online-Mitgliedschaften im eShop kauft. Die Punkte könnt ihr beim nächsten Einkauf dann einsetzen, um zu sparen oder sogar etwas umsonst zu erhalten. Beispielsweise auch beim morgigen Showdown Sale.

Zu den ausgewählten Spielen gehören Switch-Hits wie Super Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons, Mario Party Superstars, Mario Gold: Super Rush und Super Smash Bros. Ultimate. (Quelle: Nintendo eShop)