Wer einen Mac benutzt, der sollte beim künftigen System-Update auf macOS 12.3 besser aufpassen. Schon vorab warnen jetzt nämlich die Entwickler des beliebten Filehosting-Dienstes Dropbox über entsprechende Inkompatibilitäten.

Dropbox Facts

In dieser Woche erschien macOS 12.2, diese Systemversion lässt sich noch problemlos mit Dropbox verwenden, doch es ist das kommende und von Apple kurz darauf angekündigte macOS 12.3, welches Probleme bereitet.

macOS 12.3: Dropbox warnt vor Schwierigkeiten beim Update

Darüber in Kenntnis setzen aktuell die Betreiber von Dropbox mit einer E-Mail beziehungsweise auch auf der eigenen Webseite (Quelle: Dropbox via AppleInsider). Nach dem Update auf macOS 12.3, welches sich bei Apple in der Entwicklung befindet, können Apps von Drittanbietern nämlich keine Online-Dateien unmittelbar von Dropbox mehr öffnen. Bedeutet: Alle Dateien mit dem kleinen Wolkensymbol müssen zunächst heruntergeladen und somit in den lokalen Speicher verfrachtet werden, bevor auf diese zugegriffen werden kann – ärgerlich.

Hierfür stellt Dropbox eine kleine Anleitung zur Verfügung:

1. Öffnen Sie Ihren Dropbox-Ordner im Finder.

2. Doppelklicken Sie auf die Datei, die Sie öffnen möchten.

3. Die Datei wird in Ihrem Dropbox-Ordner heruntergeladen und in einem neuen Fenster geöffnet.

Eine weitere Alternative: Benutzer können eine Online-Datei für Anwendungen von Drittanbietern zur Verfügung stellen. Dies kann folgendermaßen bewerkstelligt werden:

1. Öffnen Sie Ihren Dropbox-Ordner im Finder.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei, die Sie verfügbar machen möchten.

3.Klicken Sie auf Offline verfügbar machen.

4. Die Datei wird in Ihren Dropbox-Ordner heruntergeladen und kann mit einem beliebigen Drittanbieterprogramm geöffnet werden.

Das aktuelle Mac-Systeme bietet viele neue Features:

macOS 12 Monterey: Die Highlights

Apples Update-Roadmap für den Mac

Wie Dropbox bestätigt, arbeitet man derzeit an einer Fehlerbehebung. Die soll dann irgendwann im März zur Verfügung stehen. Mit etwas Glück geschieht dies ja noch vor der Veröffentlichung von macOS 12.3 Monterey. Immerhin wurde die erste Beta-Version von macOS 12.3 ja schon vor wenigen Tagen zusammen mit der Beta von iOS 15.4 veröffentlicht.