Die PlayStation 5 feiert Einjähriges! Zur Feier teilt Sony eine Liste der meistgespielten PS5-Spiele seit Release. Was auffällt: Nur ein Exklusivtitel ist dabei.

Mehrspieler rocken auf der PS5

Ein Jahr ist vergangen, seit die PlayStation 5 auf den Markt gekommen ist. Und bis heute ist sie nicht ausreichend verfügbar, sodass Spieler noch immer vergeblich auf ihre Konsole hoffen. Trotz des offensichtlichen Mangels hat sich die PlayStation 5 mehr als 13 Millionen Mal verkauft; ähnlich hoch waren die Verkäufe der PS4 zu ihrer Zeit. (Quelle: Daniel Ahmad)

Um den ersten Geburtstag der PlayStation 5 zu feiern, veröffentlicht Sony eine Liste mit den beliebtesten Spielen auf der PS5, basierend auf der Anzahl der Spielstunden. Das meistgespielte Spiel ist der Multiplayer-Hit Fortnite, das neben der PlayStation 5 auch auf nahezu allen anderen Geräten gespielt werden kann. Auf Platz 2 und 3 befinden sich Call of Duty: Black Ops Cold War und FIFA 21. (Quelle: PlayStation.Blog)

Die Liste umfasst die meistgespielten Spiele im Zeitraum vom 12. November 2020 bis 30. September 2021:

#1: Fortnite

#2: Call of Duty: Black Ops Cold War

#3: FIFA 21

#4: NBA 2K21

#5: Assassin‘s Creed Valhalla

#6: Destiny 2

#7: MLB The Show 21

#8: Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales

#9: Demon‘s Souls

#10: NBA 2K22

Nur ein PS5-Exklusivspiel in der Liste

Spiele wie Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal oder Deathloop fehlen in der Liste gänzlich. In dem entsprechenden PlayStation-Blogpost haben es immerhin Demon's Souls (Platz 9) und Spider-Man: Miles Morales (Platz 8) auf die Top-10-Liste geschafft.

Man muss aber auch beachten: Die PS5-Exklusivspielen sind alles Singleplayer-Spiele, die logischerweise ein Ende haben. Multiplayer-Spiele werden hingegen über einen längeren Zeitraum gespielt und schaffen es einfacher in eine solche Liste.

25 PS5-Spiele der PlayStation Studios in Arbeit

Nächstes Jahr schon könnte die Liste ganz anders aussehen. Denn aus dem Blogpost geht ebenfalls hervor, dass sich derzeit 25 Spiele für die PS5 bei den PlayStation Studios in Entwicklung befinden.

Spiele wie God of War: Ragnarok oder Horizon: Forbidden West erscheinen aber weiterhin auch für die PlayStation 4.