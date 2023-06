Während des diesjährigen Summer Game Fest konnten Gamer einen Blick auf Der Herr der Ringe: Rückkehr nach Moria werfen. Der neue Trailer kommt bei den PS5-Fans allerdings überhaupt nicht gut an. Hat das Survival-Crafting-Abenteuer das verdient?

Der Herr der Ringe Facts

Der Herr der Ringe: PS5-Spiel schickt euch nach Moria

In Der Herr der Ringe: Rückkehr nach Moria müsst ihr das alte Zwergenkönigreich unter dem Nebelgebirge zurückerobern. Während des diesjährigen Summer Game Fest wurde jetzt angekündigt, dass das Tolkien-Abenteuer neben dem PC auch auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen wird. Die neuen Gameplay-Szenen wecken bei den Spielern allerdings nur wenig Vorfreude.

Der Trailer auf dem PlayStation-Kanal zeigt, was euch in den Minen von Khazad-dûm erwarten wird. Ihr müsst Rohstoffe in zufällig generierten Umgebungen sammeln, eine eigene Basis errichten und euch letztendlich gegen die Ork-Horden zur Wehr setzen, die sich in Moria eingenistet haben. Dafür könnt ihr euch im Koop-Multiplayer mit bis zu acht Spielern zusammentun.

Schaut euch hier den PS5-Trailer für Der Herr der Ringe: Rückkehr nach Moria an:

The Lord of the Rings: Return to Moria - Gameplay Trailer

Gamer überschütten Moria-Game mit Kritik

In den Kommentaren auf YouTube fällt den Spielern allerdings zunächst die Grafik auf. Nutzer CryCario schreibt hier, dass manche Spiele und Franchises einfach AAA-Qualität verdient hätten. Nutzer Yuri Messias geht sogar so weit, Rückkehr nach Moria mit einem PS3-Spiel zu vergleichen. Auch das Survival-Crafting-Genre kommt bei den Spielern nicht gut an. Stattdessen wünschen sie sich ein Open-World-Spiel im Stil von Elden Ring oder Remakes zu alten Tolkien-Hits wie Der Herr der Ringe: Schlacht um Mittelerde (Quelle: YouTube).

Positive Stimmen sind in den Kommentaren tatsächlich kaum zu finden. Oft fällt außerdem der Vergleich zu Der Herr der Ringe: Gollum. Das jüngst erschienene Fantasy-Game zählt wohl zu den schlechtesten Spielen des Jahres und fällt auch in unserem GIGA-Test durch.

Aktuell ist es allerdings noch zu früh, um Rückkehr nach Moria ein ähnliches Schicksal zu prophezeien. Die eher mittelmäßige Grafik lässt sich immerhin damit erklären, dass Entwickler Free Range Games eben kein AAA-Studio ist. Das Schicksal der Zwerge in Moria wird sich im Herbst 2023 zeigen, wenn das Spiel für PlayStation 5, Xbox Series X|S und im Epic Games Store für den PC erscheint.