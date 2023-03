Nach dem Erfolg von House of the Dragon und The Last of Us erfreut sich der Sky-Streaming-Dienst Wow immer größerer Beliebtheit. Und das zu Recht: Immerhin befindet sich hier auch eine der besten HBO- und Sky-Serien, die jemals erschienen sind.

WOW (ehemals Sky Ticket) Facts

Chernobyl: Eine Serie, die ihr einfach gesehen haben müsst

Das Atomkraftwerkunglück in Tschernobyl (oder Chernobyl) ist einer der schlimmsten Atomkatastrophen der Menschheit gewesen. Die 2019 erschienene fünfteilige HBO- und Sky-Serie Chernobyl arbeitet die katastrophalen Ereignisse anhand von geschichtlichen Fakten auf. Langweilig ist das aber absolut nicht: Das Drama schafft es auf herausragende Weise, den Schrecken eines explodierten Atomkerns aufzuarbeiten und die Folgen zu zeigen, welche alle Menschen in der Umgebung zu spüren bekamen.

Chernobyl zeigt ein derart grauenerregendes Bild jener Katastrophe, dass es schwer sein kann, alle Folgen zu sehen. Wer leichte Unterhaltungs erwartet, ist da natürlich fehl am Platz. Stattdessen aber könnt ihr mit Chernobyl eine Serie schauen, die ihr so schnell nicht vergessen werdet. Alles, was dort gezeigt wird, ist mehr oder weniger so passiert – was das Ganze zum Teil nur noch unangenehmer macht. 2020 hat Chernobyl unter anderem den Golden Globe in der Kategorie Besten Fernsehserie erlangt. Der Schöpfer der Serie, Craig Mazin, steckt auch hinter der gerade gehypten Serie The Last of Us.

Überzeugt euch selbst von Chernobyl mit dem offiziellen Trailer:

Chernobyl: Offizieller Trailer

Schaut euch Chernobyl noch bis Ende April auf Wow an

Wenn ihr die Serie auf Wow aufruft, erinnert euch der Streaming-Sender daran, dass Chernobyl nur noch bis zum 30. April 2023 verfügbar ist. Lasst euch die fünf großartigen Folgen der Show nicht entgehen und schaut hinein, solange ihr noch könnt.

Chernobyl wurde 2019 auf HBO und Sky ausgestrahlt. Die Serie konnte später über Sky Ticket gesehen werden – und seit einer Weile ist sie über Wow verfügbar. Am 30. April 2023 wird sie allerdings von dem Streaming-Sender verschwinden.