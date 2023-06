Der Release von GTA 6 liegt noch in weiter Ferne. Veröffentlicht Rockstar Games dafür einen anderen Klassiker neu? Die Rede ist von Red Dead Redemption. Wir erklären euch, was es mit den Gerüchten um eine Neuauflage auf sich hat.

Red Dead Redemption Facts

Feiert Red Dead Redemption ein Comeback?

Die Open-World-Experten von Rockstar Games arbeiten bereits mit Hochdruck an Grand Theft Auto 6. Bisher wurde das Spiel aber noch gar nicht offiziell vorgestellt. Dementsprechend müssen sich Fans der Gangster-Saga vermutlich noch ein paar Jahre auf den Release gedulden.

In der Zwischenzeit könnte dafür aber ein anderer Klassiker von Rockstar Games in neuem Glanz erstrahlen und zwar Red Dead Redemption. In Korea wurde nämlich ein neuer Eintrag zum Spiel gesichtet:

Auch wenn das keine offizielle Bestätigung für eine Neuauflage ist, wird im Netz bereits fleißig darüber spekuliert, was es mit dem Eintrag auf sich hat. Erwartet Fans eine Remastered-Version? Immerhin ist das Original inzwischen 13 Jahre alt. Und Rockstar Games hat vor gar nicht allzu langer Zeit ein paar ihrer alten Spiele neu veröffentlicht: die GTA-Trilogie.

Die Spekulationen gehen aber sogar noch einen Schritt weiter. Einige User vermuten, dass der Nachfolger, also Red Dead Redemption 2, ebenfalls neu aufgelegt wird und zwar für die PlayStation 5 und die Xbox Series X|S. Das wäre durchaus nachvollziehbar, schließlich hat Rockstar Games auch GTA 5 für jede Konsolen-Generation neu veröffentlicht.

Über ein Remaster von Red Dead Redemption würden sich vor allem PC-Spieler freuen. Das Original wurde seinerzeit nämlich nur für die PS3 und die Xbox 360 auf den Markt gebracht, aber nie für Steam oder dergleichen. Ein schicker PC-Port wäre also mehr als überfällig.

Letzte Neuauflage endete in einer Katastrophe

Sollten sich die Vermutungen um eine Neuauflage von Red Dead Redemption bewahrheiten, muss sich Rockstar Games aber besonders ins Zeug legen. Die Neuveröffentlichung der GTA-Trilogie ging 2021 nämlich massiv in die Hose.

Mehr dazu in diesem Artikel:

