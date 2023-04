Damit haben selbst die größten Fans nicht gerechnet: Der beliebte Manhwa Solo Leveling wird fortgesetzt! Bereits in diesem Monat soll die Geschichte fortgeführt werden. Wir fassen euch zusammen, was bisher über Solo Leveling: Ragnarok bekannt ist.

Alle Infos zu Fortsetzung von Solo Leveling

Die Marke Solo Leveling wächst und wächst. Erst vor Kurzem wurde ein Trailer zur kommenden Anime-Umsetzung enthüllt und nun hat Publisher KakaoPage angekündigt, dass der Manhwa offiziell fortgesetzt wird. Das Spin-Off hört demnach auf den Namen Solo Leveling: Ragnarok und stellt Sung Su-ho, den Sohn von Sung Jin-woo, in den Fokus der Handlung.

Damit geht Solo Leveling einen ähnlichen Weg wie der beliebte Manga und Anime Naruto. Auch hier wird die Geschichte über den Sohn des ursprünglichen Helden fortgeführt. Mehr dazu in diesem Artikel:

Solo Leveling: Ragnarok soll bereits am 10. April 2023 starten. Es bleibt abzuwarten, ob der deutsche Publisher Altraverse auch hier wieder die Lizenz übernimmt und den neuen Manhwa so nach Deutschland bringt.

Mehr ist über das Spin-Off allerdings noch nicht bekannt. Klar ist nur, dass die Zeichnungen nicht mehr von DUBU stammen werden. Der Künstler verstarb 2022 überraschend an einer Hirnblutung.

Videospiel, Live-Action-Film und mehr

Der koreanische Publisher KakaoPage arbeitet mit Hochdruck daran, aus Solo Leveling eine gigantische Marke zu machen. Neben dem heißerwarteten Anime, der im Januar 2024 an den Start gehen soll, befindet sich aktuell auch ein Videospiel in der Entwicklung – Solo Leveling: Arise. Erste Infos zum Spiel und Gameplay-Material haben wir euch in diesem TikTok-Video zusammengestellt:

Darüber hinaus gibt es Pläne, den Stoff auch als Live-Action-Drama zu adaptieren. Fans können sich also aller Voraussicht nach auf sehr viel Solo-Leveling-Content in Zukunft freuen. Erst recht mit dem Spin-Off am Horizont, welches ebenfalls gute Chancen haben dürfte, als Anime umgesetzt zu werden.