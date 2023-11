Nothing bringt echtes iMessage auf seine Android-Handys – zu einem hohen Preis

Nothing ist ein Smartphone-Startup, das mit aller Macht versucht, Aufmerksamkeit zu erregen. Das gelingt dem Unternehmen auch mit dem auffälligen Design der Produkte im transparenten Design. Nun wurde mit Nothing Chats eine Messaging-App angekündigt, die die native Kommunikation mit iMessage von einem Android-Handy ermöglicht. Tatsächlich birgt der Dienst ein großes Sicherheitsrisiko.

Nothing Chats ist iMessage für Android-Smartphones

Apple versucht, seine iPhone-Nutzer mit allen Mitteln im eigenen Ökosystem zu halten. Der Messenger iMessage spielt dabei eine große Rolle. Nur wer ein iPhone hat, bekommt im Messenger blaue Sprechblasen und kann alle Features nutzen. Android-Nutzer werden hingegen mit einer grünen Sprechblase angezeigt, da die Nachrichten als SMS ankommen. Nothing will das mit seiner Chats-App ändern.

Tatsächlich funktioniert Nothing Chats von einem Android-Handy wie iMessage und die Nutzer erhalten blaue Sprechblasen. Der Gegenüber mit einem iPhone würde also nicht merken, dass ein Nothing Phone 2 (Test) genutzt wird. Realisiert wird das über die Zusammenarbeit mit dem Multi-Messenger-Dienst Sunbird. Apple stellt nämlich keine offene Schnittstelle zur Verfügung, um die Kommunikation zwischen Android-Geräten und iMessage zu erlauben. Und genau das ist der Knackpunkt.

Ihr müsst zur Nutzung von Nothing Chats eure Apple-Zugangsdaten für die iCloud mit Sunbird teilen. Nur so wird es dann möglich, in eurem Namen den iMessage-Dienst über Umwege eines Mac Minis zu nutzen. Die Zugangsdaten werden zwar laut Sunbird verschlüsselt gespeichert und keine Nachrichten mitgelesen, doch man gibt hier einfach seine Zugangsdaten mit Passwort an eine fremde Firma. Das sollte einem bewusst sein.

Im Video wird Nothing Chats vorgestellt:

iMessage in Europa kein so großes Thema

Nothing zielt mit seinem Dienst in erster Linie auf die Nutzer in den USA, wo Apple einen Marktanteil von über 50 Prozent hat und das Startup noch keine Rolle spielt. Ob blaue Sprechblasen in iMessage für so ein hohes Sicherheitsrisiko aber wirklich in Kauf genommen werden, sei mal dahingestellt. Besonders junge Menschen in den USA kennen im Grunde nur das iPhone und wollen gar nichts anderes. Daran wird auch Nothing Chats wohl nichts ändern.

In Europa wird in erster Linie WhatsApp als Messenger genutzt und dort sind alle Nutzer gleich. Es wird zudem spannend sein zu sehen, wie Apple auf diese neue Möglichkeit reagiert. Immerhin liegt dem Unternehmen die Sicherheit der eigenen Nutzer sehr am Herzen.