Obwohl die kleinen ANC-Kopfhörer Nothing Ear (1) schon seit über einem Jahr auf dem Markt sind, sollen sie bald deutlich teurer werden. Für die USA ist die saftige Preiserhöhung bereits bestätigt worden, Europa könnte folgen. Noch lassen sich die kabellosen Kopfhörer zum alten Preis erstehen.

Nothing Ear (1): Kopfhörer werden viel teurer

Im Juli 2021 wurden die Nothing Ear (1) offiziell vorgestellt, zwei Monate später gingen sie für rund 100 Euro in den Handel. Seitdem hat sich am Preis nur geringfügig etwas geändert – doch das wird nicht so bleiben. Wie Nothing-Gründer Carl Pei mittlerweile bestätigt hat, sollen die kleinen Kopfhörer nicht etwa günstiger, sondern deutlich teurer werden. Mit einem Preisaufschlag von ganzen 50 Prozent ist zu rechnen.

Laut Pei werden die Nothing Ear (1) in den USA ab dem 26. Oktober für 149 US-Dollar angeboten. Als Grund werden allgemeine „Kostensteigerungen“ angegeben, ohne näher ins Detail zu gehen. Weiter führt Pei an, dass die Kopfhörer im Laufe der Zeit 15 Firmware- und Tuning-Updates erhalten haben. Es würde sich heute um ein „ganz anderes Produkt“ handeln (Quelle: Carl Pei bei Twitter).

Bis zum 26. Oktober gibt es die Kopfhörer im offiziellen Store von Nothing noch für 99 US-Dollar. Derzeit ist noch unklar, ob das Unternehmen auch die Preise in Europa anheben wird. In Deutschland gibt es die Nothing Ear (1) für 99 Euro, bei Amazon sind sie in weißer und schwarzer Ausführung schon für 89,99 Euro zu bekommen (bei Amazon ansehen).

Lohnen sich die Nothing Ear (1) für 150 Euro?

Sollten die Kopfhörer auch hierzulande nur noch für rund 150 Euro angeboten werden, verschiebt sich das eigentlich positive Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich. Uns ist bei den Nothing Ear (1) neben dem wirklich außergewöhnlichen Design auch die brauchbare aktive Geräuschunterdrückung aufgefallen. Wer hingegen auf Spitzenklang Wert legt, sollte von den Kopfhörern ohnehin die Finger lassen – egal zu welchem Preis.