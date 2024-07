Nur 1,17 Euro bei Amazon: Fantasy-Fans müssen hier unbedingt zuschlagen

Ihr liebt Fantasy? Dann müsst ihr euch unbedingt diesen Fantasy-Roman zu einem unglaublichen Preis bei Amazon schnappen. Ihr bekommt ihn quasi fast umsonst.

The Woodcutter: E-Book bei Amazon nur 1,17 Euro

Auf Amazon bekommt ihr gerade ein hochgelobtes Fantasy-Buch zum fantastischen Preis für 1,17 Euro in der E-Book-Version. The Woodcutter von Kate Danley ist eine an Märchen angelehnte Fantasy-Geschichte, in der ein Holzfäller eine junge, tote Frau in einem verwunschenen Wald findet. Auf der Suche nach ihrem Mörder dringt er immer weiter in den dunklen Wald hinein, wo sich alsbald so einige schlimme Dinge ereignen.

Wichtig: Ihr müsst auf den Button „Jetzt kaufen mit 1-Click“ klicken, um die Bücher für diesen Preis direkt zu erhalten.

The Woodcutter ist ein spannendes Mystery-Märchen für Erwachsene, das euch von der ersten Seite an fesseln und anschließend auch nicht mehr loslassen wird. Gleichfalls ist nicht sicher, wie lange das Buch noch für den Angebotspreis verfügbar ist – ihr solltet euch also schnell entscheiden! The Woodcutter ist nur in der englischen Version so günstig.

Noch mehr entspannende und gehypte Fantasy zu tollen Preisen

Unter den Bücherangeboten bei Amazon könnt ihr noch mehr Fantasy-Blockbuster herausfischen. Empfehlen können wir insbesondere diese zwei Cozy-Fantasy-Perlen, die euch in entspannte und verzauberte Welten führen:

Für 3,99 Euro bekommt ihr auf Amazon gerade das auf TikTok gehypte Cozy-Fantasy-Buch Magie und Milchschaum von Ben Aaronovitch. Ihr braucht gerade keine dunklen Geheimnisse und blutigen Drachenkämpfe? Dann erwartet euch hier ein Fantasy-Buch, das nicht heimeliger sein könnte: Ihr verfolgt nämlich eine Ork-Kriegerin, die ihre eigene Bäckerei eröffnen will. Immerhin müssen Orks und Helden auch essen.

Und noch ein TikTok-Hype-Buch: In The Very Secret Society of Irregular Witches folgt ihr einer einsamen, jungen Hexe, die in der modernen Welt keinen Kontakt zu anderen Hexen haben darf. Eigentlich. Denn dann bekommt sie ein sehr ungewöhnliches Job-Angebot, bei dem sie den wohl grimmigsten Bibliothekar der Welt kennenlernt. Und er scheint sie absolut nicht zu mögen.

The Very Secret Society of Irregular Witches ist eine entspannte, lustige und romantische Fantasy-Geschichte, die euch höchstwahrscheinlich ein Lächeln auf das Gesicht zaubern wird. Auf Amazon bekommt ihr das englische E-Book gerade für nur 4,51 Euro.