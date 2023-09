Nur 3 Euro: Steam verschleudert jetzt einen der besten Singleplayer-Shooter

EA hat eine Reihe an herausragenden Shootern im Repertoire. Größtes Zugpferd ist sicherlich der Battle-Royale-Hit Apex Legends. Doch in Sachen Singleplayer-Missionen kann kaum einer dem geistigen Vorreiter Titanfall 2 das Wasser reichen. Dieser hochgelobte FPS ist jetzt zum absoluten Spottpreis auf Steam abzugreifen, was die PC-Spieler auch wieder in Massen tun.

Titanfall 2 zum Mega-Preis auf Steam

Die Entwickler von Respawn Entertainment haben im Jahr 2016 mit Titanfall 2 ein echtes Shooter-Meisterwerk geschaffen. Die beliebte Reihe konnte sogar Cameo-Auftritte im Battle-Royale-Hit Apex Legends hinlegen und kassierte Traumwertungen von der Presse.

Jetzt gerade gibt es Titanfall 2 als absolutes Schnäppchen auf Steam. Noch bis zum 18. September könnt ihr euch das Game für schmale 2,99 Euro kaufen. Und die PC-Spieler schlagen zu. Aktuell residiert der Shooter aufgrund des Angebots sogar wieder in den Topsellern von Steam (Quelle: Steam).

Und auch ein Blick in die Spielerzahlen auf SteamDB zeigt, die Server sind wieder praller gefüllt. Seit dem 5. September haben sich die Spielerzahlen verdreifacht (Quelle: SteamDB).

Schaut euch das rasante Gameplay von Titanfall 2 in diesem Trailer an:

Beste Gelegenheit für einen Story-Shooter

Die Steam-Bewertungen zeichnen den Shooter aus: Auch heute noch kassiert Titanfall 2 zu 94 Prozent gute Wertungen. Allerdings warnen vereinzelt Spieler vor den unter DDOS-Attacken leidenden Servern. Im Multiplayer könnte der Shooter also für einige zur Enttäuschung werden. Wer lieber auf private Server setzen möchte, kann mit der Fan-Mod Northstar aushelfen.

Immerhin bietet Titanfall 2 im Gegensatz zu seinem Vorgänger auch einen hochgelobten Singleplayer-Modus. Die Geschichte sei zwar recht kurz, aber mitreißend und gelungen. Wer das sucht, kann beim Tiefpreis von unter 3 Euro getrost zuschlagen.

Ihr seid auf der Suche nach weiteren Shooter-Hits auf Steam? Dann kann euch diese Bilderstrecke weiterhelfen:

