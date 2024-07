Nur 4,19 auf Steam: Schnappt euch eines der besten Survival-Spiele zum Witzpreis

Sparfüchse können sich auf Steam jetzt eines der besten Survival-Spiele aller Zeiten schnappen. The Forest ist aktuell massiv im Preis reduziert und kostet lediglich 4,19 Euro. Genre-Fans müssen da unbedingt zuschlagen.

The Forest kostet auf Steam weniger als 5 Euro

Das packende Survival-Game The Forest zählt zu den absoluten Highlights des Genres. Als Überlebender eines Flugzeugabsturzes müsst ihr euch auf einer verlassenen Insel zurechtfinden und sowohl gegen die Gefahren der Natur als auch gegen die Ureinwohner mit Vorliebe für Menschenfleisch bestehen.

Auf Steam ist The Forest deutlich im Preis reduziert. Das Open-World-Survival-Game kostet jetzt nur 4,19 Euro anstelle von 16,79 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 75 Prozent. Das Angebot gilt noch bis zum 11. Juli.

Wie in jedem guten Survival-Spiel startet ihr auch in The Forest mit praktisch nichts außer den Klamotten, die ihr am Leib tragt. Nach und nach erweitert ihr dann euer Arsenal und baut euch einen immer besseren Unterschlupf in der großen offenen Welt auf. The Forest hat zusätzlich auch eine Story zu bieten. Nach dem Absturz ist euch nämlich euer Sohn abhanden gekommen, den ihr jetzt natürlich zurückwollt. Damit ihr euch in der Wildnis nicht zu einsam fühlt, könnt ihr euch auch mit bis zu sieben weiteren Spielern zusammentun.

The Forest Endnight Games Ltd

Schaut euch hier den Trailer für The Forest an:

The Forest: Offizieller Trailer

The Forest kommt auf Steam sehr gut an

The Forest ist bei Steam-Spielern extrem beliebt. Ganze 95 Prozent der mehr als 463.000 Reviews geben einen Daumen hoch. Wer mit Survival-Spielen Spaß hat und am besten noch ein paar Freunde dabei hat, der wird mit dem Spiel also auf jeden Fall glücklich.

The Forest hat inzwischen auch einen Nachfolger bekommen. Sons of The Forest ist ebenfalls auf Steam im Angebot, kostet allerdings 19,42 Euro. Wenn ihr also zuerst wissen wollt, ob das Spielprinzip etwas für euch ist, greift ihr vielleicht besser zum Vorgänger.