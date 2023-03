Unter der Marke Star Wars sind bereits einige großartige Spiele erschienen. Dazu zählt auch das Action-Adventure Star Wars Jedi: Fallen Order. Aktuell bekommt ihr den Kracher für knapp 5 Euro im PlayStation Store. Wir verraten euch, warum ihr jetzt zuschlagen solltet!

Star Wars Jedi: Fallen Order im Sonderangebot

Die Frage nach dem besten Star-Wars-Spiel lässt sich gar nicht so leicht beantworten! Für die einen ist es sicherlich der Rollenspiel-Klassiker Star Wars: The Old Republic, während Shooter-Fans sich vermutlich nicht zwischen Dark Forces, Battlefront oder Republic Commando entscheiden können.

Unbestreitbar gut ist aber auch Star Wars Jedi: Fallen Order, welches erstmals 2019 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC erschien. In dem Action-Adventure von Entwickler Respawn Entertainment (Titanfall) schlüpft ihr in die Rolle von Cal Kestis und begebt euch auf ein umfangreiches Abenteuer.

Die Mischung aus Lichtschwert-Action und Metroidvania kam bei der Fachpresse ziemlich gut an und wurde auf Metacritic mit einem Score von rund 81 Prozent ausgezeichnet.

Falls euch das aber noch nicht überzeugt hat, dann kommt jetzt der eigentliche Knaller! Aktuell bekommt ihr Fallen Order nämlich für 4,99 Euro im PlayStation Store.

Noch günstiger kommen nur Kunden von EA Play weg. Dort ist das Spiel im Abo enthalten.

Das Angebot gilt noch bis zum 16. März 2023. Ihr solltet euch also nicht allzu viel Zeit lassen.

Der Release des Nachfolgers steht bevor

Der Einstieg lohnt sich aktuell ganz besonders, denn am 28. April 2023 erscheint Star Wars Jedi: Survivor – der direkte Nachfolger von Fallen Order.

Den dazu passenden Trailer seht ihr hier:

Star Wars Jedi: Survivor – Enthüllungstrailer

Falls ihr Fallen Order übrigens bereits durchgespielt habt, dann wird euch freuen zu hören, dass Respawn Entertainment bereits bestätigt hat, dass sie einen der größten Kritikpunkte im Nachfolger ausgebessert haben:

