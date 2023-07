Im PlayStation Store könnt ihr gerade ein unterschätztes Rollenspiel zum Spitzenpreis abgreifen. Die Rede ist von The Last Remnant. Das ehemalige Xbox-360-Spiel ist ein echter Geheimtipp. Wir verraten euch, warum.

The Last Remnant ist ein echter JRPG-Geheimtipp

Zur Zeit der Xbox 360 war Microsoft stark darum bemüht, in Japan Fuß zu fassen. Dafür ließ das Unternehmen zahlreiche JRPGs produzieren, die exklusiv für die damalige Xbox-Generation auf den Markt kamen. Darunter befinden sich solche Spiele wie Blue Dragon, Infinite Undiscovery oder auch The Last Remnant.

Besonders das letzte Spiel hat sich im Laufe der Jahre zu einem echten Geheimtipp unter Rollenspielfans entwickelt. Das beweist zum Beispiel der Metacritic-Score von 81 Prozent.

Der offizielle Trailer zum JRPG The Last Remnant:

The Last Remnant - Remastered: Rush und seine Freunde sind zurück!

Der Kult um das Spiel hat Publisher Square Enix auch dazu veranlasst, The Last Remnant einige Jahre später in einer verbesserten Version für die PlayStation 4 und die Nintendo Switch zu veröffentlichen.

Und genau diese aufpolierte Version bekommt ihr derzeit im PlayStation Store zum Top-Preis von nur 7,99 Euro:

Dank Abwärtskompatibilität könnt ihr das Rollenspiel natürlich auch auf eurer PlayStation 5 problemlos spielen.

Auch auf der Xbox kommen Final-Fantasy-Fans auf ihre Kosten:

Die PC-Version wurde von Square Enix gekillt

Steam-User schauen dagegen in die Röhre. Das Original-Spiel war zwar viele Jahre über Valves Plattform erhältlich, wurde im Zuge der Remastered-Version aber von Square Enix aus dem Shop entfernt. Die Ironie: Die verbesserte Version für PlayStation 4 und Nintendo Switch wurde nie für Steam veröffentlicht. Was bedauerlich ist, denn auch dort hält das JRPG einen positiven Score von 81 Prozent.

Im Gegensatz zu Final Fantasy 16 ist The Last Remnant übrigens ein taktisches Rollenspiel und rundenbasiert aufgebaut. Wer also gerne mit mehreren Parteien gleichzeitig kämpft und sich für Aufstellungen und strategische Entscheidungen begeistern kann, der sollte definitiv zuschlagen – vor allem bei dem aktuellen Preisnachlass.