Auf der Xbox und Steam können Racing-Fans aktuell einen super Deal machen. The Crew 2 ist im Angebot. Der Racer von Ubisoft bietet eine riesige Open World, ein ungewöhnliches Konzept und jede Menge Fahrzeuge – vom Auto bis zum Flugzeug.

Großes Rennspiel, kleiner Preis

Sparfüchse und Rennspiel-Fans aufgepasst! Der umfangreiche Racer The Crew 2 befindet sich derzeit im Sale. Statt der regulären 89,99 Euro zahlt ihr aktuell nur schlappe 8,99 Euro für die Gold Edition. Das entspricht satten 90 Prozent Rabatt. Ihr müsst aber schnell sein, denn das Angebot gilt nur noch heute!

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zu The Crew 2 ansehen:

The Crew 2 - Official Trailer | Ubisoft E3 2018

Im Gegensatz zu anderen großen Rennspielserien wie Forza oder Gran Turismo könnt ihr in The Crew 2 nicht nur Autos steuern, sondern auch Motorräder, Speedboote und sogar Flugzeuge. Damit macht ihr dann die USA unsicher und absolviert in einer gigantischen Open World diverse Rennen.

Ihr erhaltet das Komplettpaket

Der große Vorteil bei diesem Deal: Die Gold Edition enthält nicht nur das Hauptspiel sondern auch den Season Pass. Damit erhaltet ihr unter anderem 25 zusätzliche Fahrzeuge. Außerdem gibt es noch das Digital Special-Paket oben drauf. Hier besteht der Inhalt aus einem Dodge Challenger und einem Porsche 911 Speedster.

Wer keine Xbox hat, der kann auch auf Steam zuschlagen. Hier befindet sich das Game ebenfalls im Sale:

The Crew™ 2 Ivory Tower

Apropos Steam, auf Valves Plattform schneidet das Rennspiel mit einem User-Score von 83 Prozent ziemlich gut ab. Die internationale Fachpresse war zwar weniger angetan von The Crew 2 (siehe Metacritic), aber gemessen am schmalen Preis sollte das verkraftbar sein.

VideoGamer schrieb seinerzeit im Review: