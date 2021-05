Wenn ihr auf der Suche nach kostenlosen PC-Spielen seid, empfehlen wir euch, regelmäßig im Epic Games Store vorbeizuschauen. Derzeit könnt ihr euch ein kontroverses Sportspiel und eine kleine Überraschung gratis sichern.

Wöchentlich könnt ihr euch im Epic Games Store Gratis-Games sichern. Diese Woche kommen Sportfans mit NBA 2K21 auf ihre Kosten, zudem gibt es einen 10-Euro-Gutschein für den neuen Sale im Epic Games Store, bei dem ihr massig sparen könnt. Nächste Woche erwartet euch dann eine weitere Überraschung, die Epic aktuell noch geheim hält.

Epic Games: Das aktuelle Gratis-Game

NBA 2K21

Basketball-Fans aufgepasst! Mit NBA 2K21 bietet Epic diese Woche genau das richtige für euch an. Die Grafik und die Präsentation werden sehr gelobt. Bei den Fans der Reihe wird das Spiel jedoch sehr kontrovers aufgenommen – vor allem wegen der Werbeanzeigen während der Ladepausen, die nicht übersprungen werden können. Auch Mikrotransaktionen finden sich im Spiel wieder. Für lau kann man bestimmt trotzdem mal reinschauen und etwas Spaß damit haben.

NBA 2K21 im Epic Games Store

Zudem erhaltet ihr, nachdem ihr euch das Spiel kostenlos in eurer Spiele-Bibliothek gesichert habt, einen 10-Euro-Gutschein, den ihr im Epic Mega Sale einlösen könnt.

NBA 2K21 könnt ihr euch bis zum 27. Mai 2021 um 17 Uhr gratis sichern.

Epic Mega Sale: Spiele bis zu 75 Prozent reduziert

Nachdem ihr NBA 2K21 abgestaubt und den 10-Euro-Gutschein eingestrichen habt, solltet ihr unbedingt einen Blick in den aktuellen Epic Mega Sale werfen. Hier findet ihr über 300 Spiele im Angebot, einige davon sind bis zu 75 Prozent reduziert. Das Schöne an der Aktion: Mit eurem 10-Euro-Gutschein könnt ihr den Preis der Spiele sogar noch weiter absenken. Der Mindesteinkaufswert zum Einlösen des Gutscheins beträgt 15 Euro, er wird direkt beim Kauf an der Kasse zum Einsatz gebracht.

Wir hätten da ein paar Empfehlungen für euch, die sich durch die Gutschein-Aktion so richtig lohnen:

Was sagt ihr zur neuen Gratis-Aktion von Epic Games? Seid ihr mit dem Angebot zufrieden? Oder könnt ihr NBA 2K21 so rein gar nichts abgewinnen? Welches Spiel würdet ihr gerne einmal in der Aktion gratis abstauben? Erzählt es uns in den Kommentaren auf Facebook!