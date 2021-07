Noch auf der Suche nach neuem Spiele-Futter fürs Wochenende? Dann hat GOG genau das richtige für euch! Der Spiele-Shop bietet gerade zwei Adventure-Klassikers kostenlos an. GIGA zeigt euch, wie ihr euch die beiden Spiele gratis sichert.

Syberia 3 Facts

Syberia 1 & 2 kostenlos: GOG verteilt Geschenke

Die Steam-Alternative GOG hat aktuell die Spendierhosen an. Im Moment könnt ihr euch nämlich nicht nur den RPG-Hit The Witcher kostenlos sichern, sondern habt nun auch für kurze Zeit die Möglichkeit, zwei echte Adventure-Klassikers gratis in eure Spiele-Bibliothek aufzunehmen. Dabei handelt es sich um die Spiele Syberia 1 & 2, in denen ihr in die Rolle von Kate Walker schlüpft – einer jungen ambitionierten Anwältin aus New York.

Diese erhält einen einfachen Auftrag: Der Verkauf einer alten Automatenfabrik in Europa soll abgewickelt werden. Doch auf ihrer Reise entdeckt sie allerhand interessanter Mysterien und Geheimnisse, die es zu entschlüsseln gilt.

Bei den beiden Detektivgeschichten handelt es sich um klassische Point-and-Click-Adventure für den PC, die Anfang der 2000er erschienen sind. Entsprechend wirkt die Optik etwas angestaubt, wie ihr auf diesen Bildern sehen könnt. Charme haben beide Spiele aber allemal!

Adventure-Klassiker gratis abstauben: So sichert ihr euch die beiden Spiele

Um euch die beiden Spiele kostenlos zu sichern, müsst ihr euch lediglich auf der Startseite von GOG mit eurem Account anmelden. Nachdem ihr das erledigt habt, solltet ihr auf der Homepage folgendes Banner entdecken, wenn ihr etwas nach unten scrollt:

Nach einem Klick auf „Zustimmen und Spiel erhalten“ solltet ihr einige Minuten später die beiden Spiele in eurer Spielebibliothek vorfinden und könnt sie fortan herunterladen. Das Angebot gilt noch bis zum 17. Juli 2021 um 15:00 Uhr.

Doch es gibt einen kleinen Haken. Durch das Klicken auf den Button meldet ihr euch für den GOG-Newsletter an. Diesen könnt ihr jedoch kinderleicht nach dem Erhalt der Spiele wieder abbestellen. Wählt dafür auf der Webseite einfach den Menüpunkt „Bestellungen & Einstellungen“ an und klickt anschließend auf „Benachrichtigungen“. Dort könnt ihr nun auswählen, welche Nachrichten ihr von GOG erhalten wollt und euch auch von allen Newslettern abmelden.

Bock auf noch mehr tolle Gratis-Games?

Was sagt ihr zu den beiden Gratis-Spielen auf GOG? Werdet ihr mal einen Blick auf die beiden Adventure-Klassiker werfen? Oder ist Point and Click nicht so euer Ding? Verratet es uns gerne in den Kommentaren auf Facebook!