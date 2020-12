Die Steam-Alternative GOG verteilt Weihnachtsgeschenke – aber nur für kurze Zeit! Wer sich einen echten Indie-Geheimtipp sichern will, sollte sich beeilen. GIGA klärt, wie ihr an das Gratis-Spiel kommt.

GOG Downloader Facts

GOG verteilt Geschenke: Prison Architect jetzt kostenlos abstauben

Bei GOG scheint das Weihnachtsfieber ausgebrochen zu sein. Nachdem der Online-Store für Videospiele ohne DRM-Maßnahmen seinen Nutzern erst vor zwei Wochen The Witcher: Enhanced Edition vollkommen kostenlos anbot, gibt es nun für alle Nutzer der Plattform das nächste Geschenk. So können die Spieler sich gerade auf GOG Prison Architect gratis sichern – ein echter Indie-Geheimtipp aus dem Jahre 2015.

Um das Spiel kostenlos eurer Bibliothek hinzuzufügen, müsst ihr euch mit eurem GOG-Account anmelden und die Startseite von GOG aufrufen. Wenn ihr nun etwas nach unten scrollt, werdet ihr dort ein Banner mit Prison Architect und einem grünen Button finden. Nachdem ihr auf diesen geklickt habt, wird das Spiel eurer Spielesammlung hinzugefügt und kann fortan kostenlos über die Webseite oder den Launcher heruntergeladen und gestartet werden. Das Angebot gilt noch bis Samstag, den 19. Dezember um 15 Uhr.

Prison Architect gratis auf GOG abstauben

Gut zu wissen: Auch der DLC „Cleared for Transfer“ ist gerade kostenlos auf GOG erhältlich.

Der Gameplay-Trailer verschafft euch einen ersten Eindruck von Prison Architect:

Prison Architect: Worum geht's in dem kostenlosen Spiel?

In Prison Architect ist der Name Programm. Eure Aufgabe ist es, ein Gefängnis aus der Vogelperspektive zu errichten, das möglichst ausbruchsicher ist, gleichzeitig aber auch alle Bedürfnisse der Gefangenen erfüllt. Denn nur so könnt ihr sicher sein, dass es später nicht zu einem Aufstand kommt. Zudem müsst ihr die stets Kosten eurer Strafvollzugsanstalt im Blick behalten – denn am Ende des Tages muss eure Einrichtung Profit abwerfen.

Auf der Suche nach weiteren vielversprechenden Indie-Spielen? Diese Games solltet ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben:

Bilderstrecke starten (27 Bilder) Diese 28 Indie-Spiele stellen selbst AAA-Games in den Schatten

Das Spiel bietet euch neben einem Story-Modus auch die Möglichkeit, selber in die Rolle eines Insassen zu schlüpfen und einen Ausbruch zu planen. Dabei ist es euch überlassen, ob ihr versucht, euch mit einem Tunnel aus dem Gefängnis zu graben, einen Teil des Gefängnisses abfackelt oder aber einen Aufstand initiiert, um euch einen Ausweg zu bahnen.

Fans der Aufbaustrategie sollten Prison Architect auf jeden Fall einmal ausprobieren. Zumal die Community immer wieder neue Maps und Szenarien liefert und so stets für neue Inhalte gesorgt ist.