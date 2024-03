Nur für Prime-Kunden: Am 5. April wirds heiter bei Amazon

Im April feiert auf Amazon Prime Video eine neue, romantische Komödie aus dem Vereinigten Königreich exklusiv Premiere. Im Kino werdet ihr „Date mich Billy Walsh!“ nämlich nicht sehen können. Der Cast besteht in erster Linie aus talentierten Jungschauspielern, doch auch der eine oder andere Überraschungsauftritt ist garantiert.

Wer ein Prime-Abo hat, der ist eingeladen der Premiere von „Date mich Billy Walsh!“ (Im Original „How to Date Billy Walsh“) am 5. April bei Amazon Prime Video beizuwohnen (Amazon Prime Video entdecken).

Allein bei Amazon Prime Video: Neue Teenie-Komödie von der Insel

Eine Amazon-Originalproduktion, die ihr nirgends anders zu sehen bekommen werdet. Der jetzt veröffentlichte Trailer verspricht eine witzige Teenagerkomödie. Ihr wisst schon: Mädel und Junge kennen sich seit Kindertagen, Junge ist heimlich in Mädel verliebt. Ein neuer hübscher Junge aus Amerika kommt an die Schule und verdreht dem Mädel dem Kopf. Junge Nummer 1 findet das gar nicht lustig und versucht sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.

Schauen wir mal kurz rein:

Date mich Billy Walsh! (Trailer) – Amazon Prime Video

In den Hauptrollen sehen wir Jungschauspieler, die bisher vor allem in TV-Produktionen schon mal Erfahrungen sammeln konnten. Junge Nummer 1 wird beispielsweise von Sebastian Croft gespielt, bekannt zuletzt aus „Heartstopper“ von Netflix. Die Auserwählte wird wiederum von Charithra Chandran verkörpert, die hat ihren Auftritt seit der zweiten Staffel von „Bridgerton“, ebenfalls Netflix. Und dann ist da noch der Schönling, dessen Rolle übernimmt Tanner Buchanan. Den kennt ihr vielleicht als Robert „Robby“ Keene aus „Cobra Kai“. Läuft natürlich auch bei Netflix.

Der „große Knall“ bei den Gaststars

Doch die Cast-Liste verspricht auch echte Überraschungen. So werden alte Haudegen wie Nick Frost („Shaun of the Dead“, „Hot Fuzz“ oder auch „The World’s End“) und nicht zu vergessen Kunal Nayyar (Rajesh „Raj“ Koothrappali aus der bekannten US-Sitcom „The Big Bang Theory“) Auftritte hinlegen.

Viel mehr ist zu „Date mich Billy Walsh!“ noch nicht bekannt. Bewertungen bei der IMDb und Rotten Tomatoes gibt es noch nicht. Da lohnt es sich, nach dem 5. April nochmals vorbeizuschauen. Der Blick auf den Trailer macht uns aber Hoffnung, dass es am Ende eine ziemlich heitere Angelegenheit wird. Es könnte sich also lohnen, bei Amazon Prime Video einzuschalten.