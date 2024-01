Nur für Prime-Mitglieder: Abonnenten fiebern dem 23. Januar entgegen

Nicht nur Filme und Serien gibt es bei Streaming-Diensten wie Netflix und Amazon Prime zu entdecken. Besonders beliebt sind auch die sogenannten Comedy-Specials. Für ein solches schnappt sich Amazon jetzt einen legendären Comedy-Star. Doch nur mit einem Prime-Abo kommt ihr in den Genuss.

Comedy-Specials, also aufgezeichnet Auftritte von bekannten Stand-up-Comedians sind eine willkommene Abwechslung vom Film- und Serienalltag der Streaming-Dienste. Vor allem Netflix feiert seit Jahren damit Erfolge. Doch auch Amazon will etwas vom Kuchen abhaben und schnappt sich mit Kevin James den Star der beliebten Kult-Sitcom „King of Queens“.

Allein für Prime-Mitglieder: Comedy mit Kevin James bei Amazon

Sehen könnt ihr das Comedy-Special „Kevin James: Irregardless“ ab dem 23. Januar bei Amazon Prime Video. Es handelt es sich um einen exklusiven Inhalt, ihr müsst als ein Prime-Abo haben, um das Special auch sehen zu können (Amazon Prime Video entdecken).

Wer es nicht weiß, Kevin James war und ist ein gestandener Stand-up Comedian. Seine Karriere als Stand-up-Künstler begann in der Comedy-Szene von Long Island. Später wurde er von einem Sender entdeckt und durfte einen Entwicklungsvertrag für seine eigene Sitcom unterschreiben. „King of Queens“ war das erfolgreiche Resultat und lief ganze neun Staffeln.

Einen ersten Eindruck vom Special könnt ihr euch in diesem kurzen Ausschnitt verschaffen:

Kevin James: Irregardless – Clip (Amazon Prime Video)

Der Rest ist Geschichte, denn mittlerweile sahen und sehen wir Kevin James nicht nur in TV-Serien, sondern auch in einer Reihe von Hollywood-Filmen. Oftmals aber nicht nur mir seinem „Buddy“ Adam Sandler zusammen.

Doch auch auf der Stand-up-Bühne ist James wieder zurück. Nach einem Special für Comedy Central und einem weiteren Special für Netflix ist nun Amazon Prime Video an der Reihe.

Nicht nur etwas für Erwachsene

Bemerkenswert: Im Gegensatz zu einer Vielzahl seiner Kollegen geht es beim neuen Special „Kevin James: Irregardless“ familienfreundlich ab. Thematisch bietet der Komiker seine urkomische, ungefilterte Sicht auf Elternschaft, Ehe und das Älterwerden. Kinder dürfen da aber auch reinschauen und Eltern dürfen ganz beruhigt sein – ein Comedy-Fest für die ganze Familie.

Wie gut das Special wird? Noch fehlt es an Bewertungen bei der IMDb, doch für einen ersten Eindruck verteilt Amazon bereits einen kurzen Ausschnitt, der schaut schon mal vielversprechend aus.

