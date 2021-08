Wer gerade auf der Suche nach neuem Spiele-Futter ist, sollte sich beeilen! Bis Donnerstag verschenkt Epic Games noch einen echten Gaming-Hit!

Wöchentlich könnt ihr euch im Epic Games Store Gratis-Games sichern. Diese Woche kommen vor allem Action-Adventure-Fans auf ihre Kosten. Für die hat Epic Games dieses Mal einen echten Hammer parat.

Epic Games: Das sind die aktuellen Gratis-Games

A Plague Tale: Innocence

Im Action-Adventure A Plague Tale: Innocence schlüpft ihr in die Rolle von Amicia, die zusammen mit ihrem kranken kleinen Bruder vor der Inquisition zu fliehen versucht. Dabei treten die beiden eine gefährliche Reise durch das von der Pest verseuchte Europa an und müssen um ihr Überleben kämpfen. GIGA-Redakteurin Marina empfiehlt das Spiel im Test allen, die guten Geschichten nicht widerstehen können.

Minit

Bei Minit ist der Name Programm. Das kleine 2D-Adventure gibt euch eine Minute lang Zeit, um die Spielwelt zu erkunden und das Geheimnis des kuriosen Abenteuers zu lösen. Nach dem Ablauf der Zeit, fangt ihr quasi wieder von vorne an. Durch diese Zeitschleife ergibt sich ein interessanter Gameplay-Loop, bei dem ihr nach und nach zahllose Geheimnisse aufdeckt und immer gefährlichere Gegner überwindet.

Beide Spiele könnt ihr euch ab sofort bis zum 12. August 2021 um 17:00 Uhr sichern.

Epic Games: Das erwartet euch ab Donnerstag

Rebel Galaxy

Mit Rebel Galaxy kommen in der nächsten Woche alle Sci-Fi-Freunde auf ihre Kosten. Das Open-World-RPG bietet euch ein interessantes Universum zum Erkunden an, in dem ihr euch frei bewegen und darin agieren könnt. Ob ihr euch als Händler oder doch lieber als Pirat einen Namen macht, bleibt euch überlassen.

Rebel Galaxy könnt ihr euch ab dem 12. August 2021 um 17:00 Uhr bis zum 19. August 2021 um 17:00 Uhr kostenlos sichern.

Was sagt ihr zur neuen Gratis-Aktion von Epic Games? Seid ihr mit dem Angebot zufrieden? Oder könnt ihr den Spielen so rein gar nichts abgewinnen? Welches Spiel würdet ihr gerne einmal in der Aktion gratis abstauben? Erzählt es uns in den Kommentaren auf Facebook!