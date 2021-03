Bildquelle: The Pokémon Company

Wer sich ein kostenloses Shiny-Pokémon sichern will, sollte sich lieber beeilen. Die aktuelle Gratis-Aktion für Pokémon Schwert & Schild läuft in wenigen Tagen aus. Wie ihr das schillernde Taschenmonster für lau abstauben könnt, verrät euch GIGA.

GameStop verschenkt Shiny-Pokémon: Aber nur noch für kurze Zeit

Die Jagd nach Shiny-Pokémon gehört für einige Pokémon-Spieler zum absoluten „Endgame“. Schließlich sind die Schiller-Monster eine echte Rarität. In freier Wildbahn tauchen solche Pokémon nur in den seltensten Fällen auf – und wenn, dann meist genau zu dem Zeitpunkt, in dem man kaum Pokébälle oder ein passendes Pokémon zum Schwächen dabei hat.

Bei GameStop könnt ihr euch nun jedoch vollkommen kostenlos ein schillerndes Riffex sichern. Einfach auf die Aktionsseite gehen, eure Mail-Adresse hinterlegen – und schon kriegt ihr einen Code zum Einlösen in Pokémon Schwert & Schild zugesendet. Die Aktion läuft noch bis zum 19. März 2021, also nur noch wenige Tage, es kann lediglich ein Code pro Kunde angefordert werden. Übrigens: Einen Einkauf müsst ihr bei GameStop zuvor nicht tätigen – den Code für das Shiny-Pokémon gibt es gratis.

Kostenloses Shiny-Pokémon bei GameStop sichern

Wie sieht Riffex eigentlich aus? Das Video gibt euch einen ersten Eindruck vom kostenlosen Shiny:

Shiny-Pokémon gratis: So löst ihr den GameStop-Code auf der Switch ein

Nachdem ihr den Code via Mail erhalten habt, müsst ihr ihn nur noch im Spiel eingeben, um das kostenlose Shiny-Riffex eurer Pokémon-Sammlung hinzuzufügen. Dazu geht ihr wie folgt vor:

Startet Pokémon Schwert oder Pokémon Schild auf der Nintendo Switch.

Wählt im Spielmenü die Option „Geheimgeschenk“ aus.

Wählt anschließend den Unterpunkt „Geheimgeschenk erhalten“ aus.

Nun klickt ihr auf „Per Seriencode/Passwort empfangen“. Daraufhin wird euer Spiel gespeichert und eine Verbindung zum Internet hergestellt.

Gebt nun den Code ein, den ihr via Mail erhalten habt.

Das schillernde Riffex sollte anschließend entweder direkt in eurem Team oder aber in der Box zu finden sein. Speichert anschließend das Spiel, um euch das Pokémon auch dauerhaft zu sichern.

Bei Riffex handelt es sich um ein Punk-Pokémon vom Typ Gift/Elektro. Durch die Fähigkeit „Punk Rock“ wird die Stärke der eigenen Lärm-Attacken erhöht, während sich der erlittene Schaden durch derartige Angriffe halbiert. Riffex gibt es in zwei unterschiedlichen Entwicklungen: Hoch- und Tief-Form. Durch den kostenlosen GameStop-Code erhaltet ihr das Pokémon in der Hoch-Form, welche sich durch ein etwas aggressiveres Wesen auszeichnet.