Weihnachten steht vor der Tür und auch das Humble Bundle hat zu diesem Anlass ein kleines Geschenk für euch parat. Wer einen Blick in den Shop wirft, kann einen echten Rollenspiel-Geheimtipp vollkommen kostenlos abstauben – doch das Angebot gilt nur noch wenige Stunden!

Seven: Enhanced Edition – Rollenspiel gratis im Humble Bundle abstauben, so geht's

Während euch die Cyberpunk-Entwickler eine kostenlose Version von The Witcher anbieten, hat Humble Bundle ein anderes Rollenspiel gratis im Angebot. Mit „Seven: Enhanced Edition“ erwartet euch ein spannender Mix aus Stealth- und Rollenspiel.

Um euch das PC-Spiel kostenlos zu sichern, müsst ihr euch lediglich auf der Aktionsseite von Humble Bundle mit eurem Account einloggen und auf den grünen Button mit dem Schriftzug „Get the Game“ drücken. Anschließend verknüpft ihr euren GOG-Account mit eurem Humble-Bundle-Account. Ist das erledigt, erscheint das Spiel binnen weniger Minuten in eurer GOG-Bibliothek und kann so oft ihr wollt heruntergeladen und gespielt werden. Der Vorteil gegenüber Steam: Keine DRM-Maßnahmen!

Seven: Enhanced Edition jetzt kostenlos abstauben

Der Trailer zum Spiel gibt euch einen ersten Eindruck, was ihr von Seven: Enhanced Edition erwarten könnt:

Seven: Enhanced Edition – das könnt ihr vom Spiel erwarten

In Seven: Enhanced Edition schlüpft ihr in die Rolle des Meisterdiebes Teriel. Als einer eurer Raubzüge scheitert, findet ihr euch auf der Gefängnisinsel Peh wieder. Nicht nur, dass es sich dabei um eine der wohl am besten gesicherten Einrichtungen handelt, seit dem verpatzten Coup seid ihr auch unfreiwillig mit einem Dämon verbunden, der euch erst gehen lässt, wenn ihr genau das tut, was er sagt.

Aus der Iso-Perspektive erkundet ihr fortan die offene Spielwelt, erfüllt Aufträge für diverse NPCs und müsst dabei stets abwägen, ob ihr euch auf eine offene Konfrontation einlassen wollt oder lieber um eure Feinde herumschleicht. Wer sich durch die eher träge Anfangsphase kämpft, findet in Seven: Enhanced Edition einen echten Rollenspiel-Geheimtipp.

Wer sich das Spiel noch sichern will, solange es kostenlos ist, muss sich jedoch beeilen. Das Angebot gilt nur noch bis zum 09. Dezember 2020 um 19 Uhr!