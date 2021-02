o2 wartet erneut mit einer Reihe von Bundle-Angeboten auf, in denen Tablet oder Notebook samt Tarif zum Sonderpreis zu haben sind. Wir verraten euch, was die aktuellen Angebote taugen.

Samsung Galaxy Tab S7 (Plus) Facts

Wer fürs mobile Arbeiten noch die passende Ausstattung benötigt, wird bei den aktuellen Angeboten von o2 möglicherweise fündig: Der Mobilfunkanbieter bietet Hardware von Samsung und Microsoft in Kombination mit dem komplett unbegrenzten Tarif o2 Free Unlimited Max an – unterm Strich lässt sich dabei deutlich sparen. Zur Wahl stehen das Highend-Android-Tablet Samsung Galaxy Tab S7 Plus 5G, das Galaxy Book S und das Microsoft Surface Go 2 LTE – alle Geräte haben gemeinsam, dass sie klein, leicht und universell einsetzbar sind. Außerdem bieten sie einen SIM-Karten-Slot, lassen sich mit dem kombinierten Vertrag also (fast) überall nutzen.

In allen Bundles gibt es den Tarif o2 Free Unlimited Max – die Eigenschaften in aller Kürze:

o2-Netz

LTE & 5G

unbegrenztes Datenvolumen, unbegrenzt Telefonie, unbegrenzt SMS

Übertragungsgeschwindigkeit: max. 300 Mbit/s im Download, max 50 Mbit/s im Upload

EU-Roaming inklusive

24 Monate Laufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

o2-Tarif-Bundles im Überblick

o2 Free Unlimited Max + Samsung Galaxy Tab S7 Plus 5G

Das Galaxy Tab S7 ist das beste Android-Tablet in unserem Vergleichs-Test – und mit der Plus-Version mit 256 GB Speicherplatz gibt es eine noch besser ausgestattete Variante davon, die neben LTE auch 5G unterstützt. Die Stiftung Warentest hat das Galaxy Tab S7 Plus 5G erst im Januar als Testsieger ausgezeichnet. Im Angebot von o2 kostet das Tablet zusammen mit dem Tarif o2 Free Unlimited Max knapp 60 Euro pro Monat, zusätzlich zahlt ihr für das Gerät einmalig 1 Euro. Anschlusspreis und Versandkosten fallen nicht an. Über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten ergibt sich ein Gesamtpreis von 1.440,76 Euro. Kauft man das Tablet ohne Vertrag, bezahlt man dafür aktuell rund 930 Euro. Zieht man diese Summe vom Gesamtpreis ab, ergibt sich ein Effektivpreis von rund 21 Euro pro Monat für das Bundle.

Zum Bundle-Angebot bei o2

o2 Free Unlimited Max + Microsoft Surface Go 2 LTE

Das Surface Go 2 LTE ist ein 2-in-1-Tablet, das sich schnell um eine Tastatur erweitern lässt und damit der ideale Begleiter für unterwegs ist. Bei o2 gibt es das Tablet in der Variante mit 128 GB Speicherplatz, die sonst rund 770 Euro kostet. Das o2-Bundle kostet monatlich knapp 51 Euro plus einmalig 1 Euro. Abzüglich des aktuellen Geräte-Preises ergibt sich damit ein Effektivpreis von knapp 19 Euro im Monat.

Zum Bundle-Angebot bei o2

o2 Free Unlimited Max + Samsung Galaxy Book S LTE

Im dritten Bundle packt o2 zum Unlimted-Tarif das Notebook Samsung Galaxy Book S mit integriertem LTE-Modem und 256 GB Speicherplatz. Etwa 775 Euro muss man für das Gerät normalerweise bezahlen. Im o2-Bundle liegt der Preis samt Tarif bei knapp 50 Euro pro Monat, zuzüglich einer Einmalzahlung von 49 Euro. Auch in diesem Bundle ergibt sich unterm Strich ein Effektivpreis von knapp 20 Euro pro Monat für das Bundle.

Zum Bundle-Angebot bei o2

o2 Free Unlimited Max: Das bietet der Bundle-Tarif

Gemeinsamer Bestandteil aller drei Tarif-Bundles ist der Tarif o2 Free Unlimited Max, der zugleich der Profi-Tarif im Angebot von o2 ist: in diesem Tarif entfallen praktisch alle Beschränkungen, die es sonst gibt. Heißt konkret: Neben Telefonie- und SMS-Flat in alle Netze ist auch das Datenvolumen unbegrenzt, ihr könnt also unbegrenzt surfen, Videos gucken, WhatsApp nutzen, spielen, und so weiter. Auch bei der Geschwindigkeit gibt es keine Einschränkungen: Möglich sind bis zu 300 Mbit/s, also die im o2-Netz verfügbare Höchstgeschwindigkeit. Beim Upload sind maximal 50 Mbit/s möglich. Die Durchschnittsgeschwindigkeiten sind allerdings geringer, o2 gibt sie mit 50,3 Mbit/s beziehungsweise 23 Mbit/s an. Dank EU-Roaming lässt sich der Vertrag in der gesamten EU nutzen – im Ausland gibt's pro Monat allerdings nur 28 GB Datenvolumen statt echter Flatrate. Neben LTE (4G) bietet der Tarif auch 5G – die Verfügbarkeit ist derzeit allerdings noch sehr überschaubar.