Im Mai 2022 erschien die Obi-Wan-Kenobi-Serie bei Disney+. In 6 Folgen wird erzählt, wie sich Obi-Wan als Ben nach der Order 66 in Tatooine versteckt. Nach dem Finale warten viele Star-Wars-Fans hoffnungsvoll auf eine Fortsetzung. Wie sieht es mit einer zweiten Staffel der Obi-Wan-Serie aus?

Star Wars Facts

Die Serie knüpft an die Ereignisse von „Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith“ an. Inhaltlich gäbe es sicherlich noch viele Geschichten aus dem Leben von Obi-Wan bis zur Handlung von „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ zu erzählen. Fast ein Jahr nach dem Release der ersten Folge gibt es aber keine Informationen zu einer möglichen zweiten Staffel der Obi-Wan-Serie.

Obi-Wan-Serie: Kommen neue Folgen?

Zuletzt machten Aussagen von Kathleen Kennedy wenig Hoffnung auf eine Fortsetzung (Quelle: The Direct). Die Präsidentin von Lucasfilm gab demnach an, dass es bislang keine Pläne zu neuen Obi-Wan-Folgen geben würde. Der Hauptdarsteller, Ewan McGregor, wünscht sich zwar neue Episoden, bislang gibt es aber keine Aussichten darauf, dass Staffel 2 erscheinen wird.

Obi-Wan Kenobi: Deshalb kehrt Ewan McGregor zu Star Wars zurück Abonniere uns

auf YouTube

Die Serie war von Anfang an nur als Mini-Projekt geplant, das keine weiteren Staffeln erwarten sollte. Kennedy verriet aber nach der Ausstrahlung der ersten Folgen, dass die Fans durchaus den Hebel für weitere Episoden in der Hand hätten. Mitte 2022 gab es danach Gerüchte, nach denen die Planungen zu neuen Folgen aufgenommen wurden.

Obi-Wan Kenobi: Staffel 2 nicht in Arbeit, aber auch nicht ausgeschlossen

Diesen News nahm Kennedy jetzt jedoch Wind aus den Segeln. Aktuell gibt es keine Entwicklungen zu einer Fortsetzung. Ganz ausgeschlossen ist sie jedoch auch nicht. Kennedy sagt schließlich:

„Ich sage niemals nie, es gibt immer eine Möglichkeit. Die Show ist sehr gut angekommen und Deborah Chow (Regisseurin) hat großartige Arbeit geleistet. Ewan McGregor will auf jeden Fall eine neue Staffel machen.“

Auch wenn sich eine neue Season von Obi-Wan in der ersten Jahreshälfte 2023 also nicht in der Entwicklung befindet, ist eine Fortsetzung nicht vollends ausgeschlossen. „Wir werden uns dem vielleicht später annehmen“ sagt Kennedy schließlich.

Falls ihr sehen wollt, was Obi-Wan in der Zeit bis zum Aufeinandertreffen mit Luke Skywalker so treibt, könnt ihr die erste Staffel der Serie im Stream bei Disney+ ansehen. Daneben steht viel weiteres, neues Star-Wars-Material bei dem Dienst in den Startlöchern. So wird im Mai „Visionen“ fortgesetzt. Zudem gehen die Abenteuer der Jungen Jedi als Animationsserie an den Start. Ahsoka wird ihren eigenen Serienauftritt im August 2023 haben und mit „The Acolyte“ wartet 2024 eine Serie auf die Fans der Saga, die im Zeitraum der Hohen Republik spielt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.