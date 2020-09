Wer sich an diesem Wochenende handwerklich austoben möchte oder eine größere Anschaffung bei Obi plant, sollte sich die App herunterladen. Der Baumarkt hat nämlich eine lokale Aktion gestartet, bei der ihr durch den Einsatz der App ordentlich sparen könnt. Das sorgt natürlich ordentliche Downloads.

Obi schenkt euch 10 Prozent über die eigene App

Zuhause gibt es immer was zu tun. Auch wenn ich mit der Sanierung meiner Wohnung mittlerweile durch bin, findet sich im Garten noch sehr viel Arbeit. Viele Dinge müssen noch gekauft werden, sodass die Aktion von Obi gerade zur richtigen Zeit kommt. Lokal wird in den Märkten nämlich ein Rabattcode verteilt, der euch satte 10 Prozent spart. Dieser steht auf Ausstellern oder kann an der Info erfragt werden. Der Code setzt sich aus zwei Teilen zusammen einmal HAMMER und dann die ID des Marktes. Demnach gilt ein Code nicht überall und ihr müsst tatsächlich hinfahren oder versuchen per Telefon zu erfahren, ob der Markt mitmacht und ob euch der Code verraten wird.

Nachfolgend findet ihr einen Screenshot der Couponbedinungen:

Der Coupon von Obi gilt nur bei vorheriger Einlösung in der heyOBI-App und nur an dem einen Tag. Laut aktuellen Informationen soll die Aktion jeweils am Freitag und Samstag in ausgewählten Märkten laufen, berichtet die Quelle bei myDealz. Nicht nur heute und morgen, sondern auch an den darauffolgenden Freitagen und Samstagen. So will Obi wohl wieder mehr Menschen in die Baumärkte locken und auch ein paar Downloads bei der App erhalten.

Für wen lohnt sich die Aktion von Obi?

Im Endeffekt für alle, die aktuell sowieso etwas kaufen wollen oder müssen. 10 Prozent sind nicht wenig, besonders bei Produkten, die man sonst nicht oft reduziert findet. Insbesondere bei großen Käufen kann sich die Ersparnis richtig sehen lassen. Trotzdem sollte man nicht vergessen, Preise zu vergleichen, um wirklich ein gutes Angebot zu bekommen.