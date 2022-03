Seit mehr als einer Woche sind die eShops der Nintendo Wii und des DSi offline. Besitzer fragen sich überrascht, kommen die Stores irgendwann wieder online? Der Konsolenhersteller hatte diese plötzliche Änderung nicht kommuniziert, doch jetzt meldet er sich zu Wort. Was ist da los?

Originalmeldung:

Nintendo eShops von Wii und DSi sind down

Die beiden Konsolen Wii und DSi gehören sicherlich schon zu den betagteren und nicht mehr in Massen genutzten Konsolen von Nintendo. Dennoch kommt der aktuelle Status der eShops nun ziemlich überraschend für Besitzer dieser Geräte. Denn seit dem 16. März sind beide vom Nintendo-Netzwerk getrennt (Quelle: Kotaku).

Und das ohne Erklärung vom Publisher. Dass alte Konsolen irgendwann keinen Support mehr erfahren, ist ein ziemlich normaler Prozess, doch eigentlich wird ein endgültiges Abschalten vorher nochmal kommuniziert. Nicht so in diesem Fall.

Erst vor einigen Wochen hatte Nintendo zum Beispiel über die Abschaltung von Wii U und 3DS informiert. Damit haben die Spielerinnen und Spieler aber eine Vorlaufzeit von mehreren Monaten bekommen, um sich darauf einzustellen:

Bisher ist auch noch nicht klar, ob es sich um einen technischen Fehler handelt und die Shops eventuell doch wieder online kommen. In diesem Fall hätte sich Nintendo aber sicherlich zu Wort gemeldet. Und da herrscht bisher Funkstille.

Was ist schlimm an den abgeschalteten eShops?

Seit 2017 konnten Besitzer des DSi keine Spiele mehr im Online-Shop erwerben. Auch im Wii-Shop sind seit 2019 die Schotten für neue Käufe dicht. Dennoch war es für das erneute Herunterladen bereits gekaufter Spiele wichtig, dass die Konsolen weiterhin am Netzwerk hängen. Dies ist jetzt momentan und, wenn Nintendo es nicht behebt, in Zukunft nicht der Fall.

Gerade bei wertvollen Spieleperlen der beiden Systeme, für die es unheimlich schwierig ist, an physische Exemplare zu kommen, ist die plötzliche Abschaltung ein großes Desaster. Wer sich also nicht mit einem Download des digitalen Lieblingspiels versorgen konnte, guckt jetzt in die Röhre.

