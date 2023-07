TikTok ist für vieles bekannt: Lustige Videos, fragwürdige Trends und das Recycling alter Musikhits. Mit einem neuen Feature geht TikTok nun aber einen entscheidenden Schritt weiter. Die Neuerung ist ein direkter Angriff auf Elon Musk.

TikTok Facts

Seitdem Elon Musk Twitter übernommen hat, geht es auf dem sozialen Netzwerk hoch her. Neuester Streich des exzentrischen Milliardärs ist eine Umbenennung: Aus Twitter soll X werden. Die vielen Änderungen, die Musk in letzter Zeit bei Twitter durchgedrückt hat, kommen bei langjährigen Nutzern oft aber gar nicht gut an. Sie sind auf der Suche nach einer neuen Heimat – und könnten sie jetzt ausgerechnet bei TikTok gefunden haben.

TikTok ermöglicht Textnachrichten

So sehen Textnachrichten bei TikTok aus. (Bildquelle: TikTok)

Denn das soziale Netzwerk bietet seit neuestem auch die Möglichkeit an, Textbeiträge zu verfassen (Quelle: TikTok). Die lassen sich so einfach erstellen wie Videos: Einfach auf das Plus-Symbol tippen und los schreiben – fertig. Um die Textnachrichten aufzupeppen, stehen außerdem unterschiedlich farbige Hintergründe und Sticker bereit. Selbst mit Musik können die Text-Posts versehen werden. An Tags und Hashtags hat TikTok ebenso gedacht.

Die neuen Textnachrichten können als direkten Angriff auf Twitter und Elon Musk verstanden werden. Wer von den Irrungen und Wirrungen des Twitter-Chefs die Nase voll hat, findet womöglich in TikTok eine neue Heimat. Mit mehr als 1 Milliarde Nutzer ist TikTok immerhin kein Geister-Dorf wie vermeintliche Alternativen à la Mastodon.

So werdet ihr selbst auf TikTok aktiv:

