Xiaomi holt zum nächsten Streich aus. Nachdem man bereits im Budget-Bereich des TV-Markts für Trubel gesorgt hat, versucht sich der China-Hersteller nun auch in der Königsklasse: OLED-Fernseher. GIGA klärt, was man vom neuen China-TV erwarten kann.

OLED-Fernseher von Xiaomi: Konkurrenz für LG?

Während TCL Samsung mit seinen neuen QLED-Fernsehern zum Sparpreis ordentlich unter Druck setzt, scheint Xiaomi Ähnliches mit LG zu planen. Wie TweakTown berichtet, arbeitet der China-Hersteller, der vor allem für sein phänomenales Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt ist, nun auch an eigenen OLED-Fernsehern, deren technische Eckdaten sich wirklich sehen lassen können.

Die neue Reihe an China-TVs soll als „Master-Serie“ vermarktet werden, eine Displaydiagonale von bis zu 65 Zoll und ein 120-Hz-Panel bieten. Zur Auflösung gibt es zwar interessanterweise keine Informationen, bei dieser Größe kann man jedoch davon ausgehen, dass es sich um einen 4K-Fernseher handelt. Damit würde sich Xiaomi einen handfesten Schlagabtausch mit den Premium-Modellen von Samsung und LG liefern.

Für Gamer könnte der China-Fernseher ebenfalls einen Blick wert sein. Dank der hohen Bildwiederholfrquenz, der geringen Reaktionszeit des OLED-Panels und des ALLM (Automatic Low Latency Mode) dürfte sich der OLED-Fernseher perfekt für die PS5 oder die Xbox Series X eignen. Zudem gibt es als Gimmick einen kleinen RGB-Streifen, der direkt unter dem Display angebracht ist. Inwieweit man die Beleuchtung des Deko-Elements an seine persönlichen Vorlieben anpassen kann, bleibt noch abzuwarten.

Auch Filmliebhaber sollen übrigens auf ihre Kosten kommen. Xiaomi gibt an, dass der OLED-Fernseher sowohl Dolby Vision als auch Dolby Atmos unterstützt. Was hingegen gänzlich fehlt, sind Angaben zum Prozessor, dem Betriebssystem, RAM und dem Speicherplatz des Fernsehers. Handelt es sich am Ende vielleicht bei dieser Fernseher-Reihe gar nicht um Smart TVs? Da Xiaomi selbst davon spricht, dass es sich hierbei um einen „High-End-OLED-TV“ handelt, darf man davon jedoch ausgehen. Wahrscheinlich werden diese Angaben zu einem späteren Zeitpunkt offiziell bekanntgegeben.

Xiaomi-Fernseher mit OLED-Panel: Verfügbarkeit und Preis

Der Xiaomi-Fernseher wird zuerst in der chinesischen Heimat an den Start gehen wird – das Gerät scheint bereits morgen offiziell vorgestellt zu werden. Erst einige Monate später wird der Fernseher dann vielleicht seinen Weg nach Europa finden. Wir werden uns also höchstwahrscheinlich noch etwas gedulden müssen, bis wir selbst ein Auge auf Xiaomis OLED-Fernseher werfen können.

Beim Preis hält man sich noch bedeckt. Auch hier gilt jedoch, dass Xiaomi in China einen deutlich günstigeren Preis aufrufen wird als in Europa. Sobald es neue Informationen zum China-Fernseher mit OLED-Panel gibt, werden wir euch davon unterrichten.