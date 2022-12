Wenn ihr auf der Suche nach einer Nintendo Switch mit OLED-Display seid, gibt es verschiedene Möglichkeiten, an eine zu kommen. Egal ob solo oder mit Handytarif im Vodafone-Netz, eins haben alle Angebote gemeinsam: Wenn ihr euch beeilt, kriegt ihr sie noch vor Weihnachten.

Lieferung noch vor Weihnachten: OLED-Switch bei Saturn und MediaMarkt

Die Tage werden immer kürzer und man verbringt wieder sehr viel mehr Zeit auf der heimischen Couch. Die perfekte Zeit also, sich eine neue Konsole anzuschaffen. Wenn ihr mit der Nintendo Switch mit OLED-Display liebäugelt, findet ihr bei Saturn (Angebot ansehen) und MediaMarkt (Angebot ansehen) laut dem Preisvergleichsportal idealo.de aktuell das beste Angebot für 338 Euro. Beide Elektronikkonzerne versprechen auch noch eine Lieferung vor Weihnachten.

Nintendo Switch OLED-Modell Nintendo Switch mit OLED-Bildschirm und 64 GB Speicherkapazität. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.12.2022 15:34 Uhr

Nintendo Switch mit OLED-Display zum Handytarif

Wenn ihr gerade auch überlegt euer Datenvolumen aufzustocken, könnte ein Bundle mit Handytarif die günstigere Option sein an, eine der begehrten Konsolen zu kommen. Beim Online-Mobilfunkhändler Logitel bekommt ihr zur Zeit ein gutes Tarif-Angebot mit der OLED Switch (Angebot ansehen). Für 19,99 Euro im Monat gibt es dort nicht nur die Konsole, sondern auch einen 15-Euro-Amazon-Gutschein zum Handytarif mit 20 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz. Einmalig bezahlt ihr lediglich 1 Euro für die Konsole. Anschlussgebühr und Versandkosten entfallen. Wir rechnen vor:

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick Grundgebühr

(monatlich) 19,99 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 1 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) gratis Versandkosten

(einmalig) gratis Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 480,76 Euro Gerätewert

(aktueller Online-Bestpreis laut idealo.de) 338 Euro Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert) 117,76 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 4,91 Euro Angebot ansehen

Die Nintendo Switch mit OLED-Display kostet laut idealo.de mindestens 338 Euro. Zieht man diese Werte zusammen mit dem 15 Euro Amazon-Gutschein und einem Wechselbonus von 10 Euro von den Gesamtkosten des Tarif-Bundles ab, wird klar, dass es sich um ein absolutes Top-Angebot handelt, denn einen 20-GB-Tarif im Vodafone-Netz gibt es nirgendwo sonst für unter 5 Euro.

Was hat Nintendo beim OLED-Modell im Vergleich zum Original verändert? Unser Video fasst die Neuerungen für euch zusammen:

Die beliebtesten Nintendo-Switch-Spiele auf einen Blick

Man holt sich ja kaum eine Konsole ohne Spiele und aus diesem Grund möchten wir euch hier noch die kultigsten Games für die Switch vorstellen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 (Bildquelle: Nintendo)

Was wäre Nintendo nur ohne The Legend of Zelda. Die wohl kultigste Videospielreihe, die immer wieder neue und alte Fans dazu animiert, sich die aktuellste Konsole zu kaufen, um Link wieder zur Seite zu stehen. Nachdem The Legend of Zelda: Breath of the Wild (bei Amazon ansehen) Alt wie Jung überzeugte und viele, viele Stunden Spielspaß bescherte, wurde nun endlich nach mehrfachen vertrösten das Erscheinungsdatum für den zweiten Teil verkündet. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint nun ganz offiziell am 12. Mai 2023 und kann bereits bei Amazon für 69,99 Euro vorbestellt werden (hier ansehen).

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - [Nintendo Switch] Link und Zelda kehren endlich zurück: Am 12. Mai 2023 erscheint endlich die lang erwartete Fortzsetzung zu "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.12.2022 15:52 Uhr

Wie bei Amazon üblich, mit bewährter Preisgarantie: Wird das Spiel günstiger, bekommt ihr es für günstiger. Wird das Spiel allerdings teurer, zahlt ihr am Ende nur den Preis, zu dem ihr jetzt vorbestellt habt. Auch euer Konto wird erst im Mai belastet. Viel falsch machen kann man also nicht.

Pokémon Purpur & Pokémon Karmesin

Die beiden neuesten Versionen der beliebten Pokémon-Reihe (Bildquelle: Nintendo)

Aber auch Pokémon-Spiele sind unumstößlich mit den Konsolen und Handhelden von Nintendo verbunden. In den neuesten Spielen der Reihe Pokémon Purpur (bei Amazon ansehen) und Pokémon Karmesin (bei Amazon ansehen) begebt ihr euch gemeinsam mit euren kleinen Pokémonstern auf eine spannende Reise – diesmal in der Paldea-Region. Dabei könnt ihr zwischen drei großartigen Geschichten vor- und zurückspringen und Arenaleiter in der Reihenfolge eurer Wahl herausfordern! Und auch wenn die Grafik und Performance einiges an Kritik hervorbrachte, müssen wir uns eins eingestehen: Wir kaufen und spielen es ja doch alle.

Pokémon Purpur - [Nintendo Switch] Das neueste Abenteuer der Pokémon-Spielwelt. Macht euch mit Pokémon Purpur auf eine spannende Reise durch Paldea. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.12.2022 16:01 Uhr

Pokémon Karmesin - [Nintendo Switch] Das neueste Abenteuer der Pokémon-Spielwelt. Macht euch mit Pokémon Karmesin auf eine spannende Reise durch Paldea. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.12.2022 16:02 Uhr

Mario + Rabbids: Spark of Hope

Das neueste Abenteuer rund um den beliebtesten Klempner der Spielwelt verspricht eine Menge galaktischen Spaß (Bildquelle: Nintendo)

Was wäre eine Nintendo-Spiele-Liste ohne Mario? Wahrscheinlich keine gute. Er ist und bleibt der bekannteste Held und das Werbegesicht des Nintendo-Universums aus den Spielreihen der Super Mario Bros., in denen er meist mit seinem Bruder Luigi zusammen die Spielwelt retten muss. Im Abenteuer Mario + Rabbids: Sparks of Hope (bei Amazon ansehen) begeben sich Mario, Luigi, Prinzessin Peach, Rabbid-Peach, Rabbid-Luigi und ihren Freunden dieses Mal auf eine galaktische Reise.

Mario + Rabbids Sparks of Hope - [Nintendo Switch] Das neueste Abenteuer von Mario und seinen Freunden: Erlebt mit dem lustigen Klempner jede menge Abenteuer. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.12.2022 16:03 Uhr

Nintendo Switch OLED-Modell: Besseres Display, gleiche Leistung

Viele hatten gehofft, dass Nintendo der Switch nicht nur ein OLED-Bildschirm spendiert, sondern die Handheld-Konsole auch mit leistungsfähigerer Hardware ausstattet. Dieser Wunsch bleibt jedoch ein Traum. Auch in der neuen OLED-Switch werkeln weiterhin der gleiche Prozessor und die gleiche Menge an RAM.

Dafür hat Nintendo an anderen Stellen nachgebessert. So bietet das Dock der neuen Switch etwa einen LAN-Port, das Display der Konsole wächst im Vergleich zum Original von 6,2 auf stolze 7 Zoll an – und auch der Kickstand ist nun deutlich breiter und damit stabiler als der Plastik-Schnipsel der Ur-Konsole. Zudem wurden die Lautsprecher verbessert.

Ein rundum gelungenes Upgrade, das vor sich vor allem für Handheld-Fans lohnt. Wer hingegen seine Switch sowieso fast ausschließlich im Dock nutzt, kann sich das für die OLED-Switch sparen und lieber zum günstigen Modell greifen.

