Knallerpreis bei eBay. Normalerweise werden für die OLED-Switch stets mehr als 300 Euro fällig, nun gibt es die begehrte Konsole gerade dank eines Rabattgutscheins so günstig wie noch nie.

Sichert euch OLED-Switch zum Hammerpreis bei eBay

Die Tage werden immer kürzer und man verbringt wieder mehr Zeit auf der heimischen Couch. Die perfekte Zeit also, sich eine neue Konsole anzuschaffen. Saturn bietet über eBay die OLED-Switch in Weiß für 283,05 Euro an (bei eBay ansehen). Ein echter Hammerpreis eben. Dafür einfach an der Kasse den Rabattcode PRAESENT22 eingeben und schon wird die Konsole vorm Kaufabschluss um knapp 50 Euro reduziert.

NINTENDO Switch (OLED-Modell) Weiss An der Kasse einfach den Code PRAESENT22 eingeben.

Ein Blick auf den Preisverlauf des weißen OLED-Modells zeigt: So günstig gibt es die neue Switch-Version fast nie. Rund 283 Euro für Nintendos Flaggschiff-Switch sind ein wirklich attraktiver Preis für alle Fans. Übrigens: Bei den starken Ausreißern handelt es sich um Preisfehler.

Was hat Nintendo beim OLED-Modell im Vergleich zum Original verändert? Unser Video fasst die Neuerungen für euch zusammen:

Nintendo Switch OLED-Modell: Besseres Display, gleiche Leistung

Viele hatten gehofft, dass Nintendo der Switch nicht nur ein OLED-Bildschirm spendiert, sondern die Handheld-Konsole auch mit leistungsfähigerer Hardware ausstattet. Dieser Wunsch bleibt jedoch ein Traum. Auch in der neuen OLED-Switch werkeln weiterhin der gleiche Prozessor und die gleiche Menge an RAM.

Dafür hat Nintendo an anderen Stellen nachgebessert. So bietet das Dock der neuen Switch etwa einen LAN-Port, das Display der Konsole wächst im Vergleich zum Original von 6,2 auf stolze 7 Zoll an – und auch der Kickstand ist nun deutlich breiter und damit stabiler als der Plastik-Schnipsel der Ur-Konsole. Zudem wurden die Lautsprecher verbessert.

Ein rundum gelungenes Upgrade, das vor sich vor allem für Handheld-Fans lohnt. Wer hingegen seine Switch sowieso fast ausschließlich im Dock nutzt, kann sich das für die OLED-Switch sparen und lieber zum günstigen Modell greifen.