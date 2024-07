Olympische Ringe: Was bedeuten die Farben & die Flagge?

Heute geht es offiziell mit der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 2024 los. Zu einem der bekanntesten Symbole überhaupt gehören die fünf farbigen Ringe auf der Flagge. Was bedeuten die Olympischen Ringe und warum hat man sich für die entsprechenden Farben entschieden?

Wer an die Olympischen Spiele denkt, hat unweigerlich die fünf Kreise vor Augen. Drei Ringe oben, zwei Ringe unten, alle in unterschiedlichen Farben und miteinander verbunden. Was ist die Bedeutung der Kreise?

Olympische Ringe: Erklärung der Farben und des Symbols

Entworfen wurde das Symbol 1913 von Pierre de Coubertin.

Die fünf ineinander verschlungenen Ringe sind von links nach rechts in folgenden Farben gehalten: blau, schwarz, rot (oben) sowie gelb und grün (unten).

Der Hintergrund ist nicht, wie bei anderen Zeichen transparent, sondern weiß. Die weiße Farbe gehört zur Bedeutung der Olympischen Ringe dazu.

Der Erfinder des Zeichens, de Coubertin bezeichnet jeden Ring als einen Kontinent.

In dem Zeichen soll sich demnach jedes Land der Welt wiederfinden. Die einzelnen farbigen Ringe sind demnach auch keinem speziellen Kontinent zugeordnet.

Die Ringe sollen also auf den Zusammenhalt und den olympischen Frieden der fünf Erdteile hindeuten.

Das erste Mal war das Symbol bei den Olympischen Spielen 1920 in Antwerpen zu sehen. Der erste Einsatz war bereits für die Olympischen Spiele 1916 in Berlin geplant, das Sportereignis wurde aufgrund des Ersten Weltkriegs jedoch nicht ausgetragen.

Die Farben der Ringe – Blau, Gelb, Schwarz, Grün und Rot – zusammen mit dem weißen Hintergrund der Flagge wurden so gewählt, dass jede Nation mindestens eine dieser Farben in ihrer Flagge hat.

Die Ringe symbolisieren auch die Werte der Olympischen Bewegung: Exzellenz, Freundschaft und Respekt. Die Flagge mit den Ringen wurde erstmals 1920 bei den Olympischen Spielen in Antwerpen gehisst und ist seitdem ein zentrales Symbol der Olympischen Spiele.

Die Flagge mit den fünf Ringen gehört wie alle Nationalflaggen zu den Olympischen Spielen dazu (Bildquelle: Getty Images Sport)

Was bedeuten die Olympischen Ringe?

Die ineinander verschlungenen Ringe zeigen den Zusammenhalt der Kontinente, der bei den Olympischen Spielen neben den sportlichen Aktivitäten im Vordergrund stehen soll. Das Internationale Olympische Komitee (IOK) und das NOK (Nationale Olympische Komitee) besitzen die Bildrechte an den Olympischen Ringen. Die Ringe dürfen demnach nicht ohne Genehmigung für kommerzielle Zwecke oder ähnliches genutzt werden. Der Einsatz in Werken, die über die Olympischen Spiele berichten, ist jedoch erlaubt.

