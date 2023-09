One Piece: Easter Egg in Netflix-Remake bestätigt 25-jährigen Running Gag

Die Netflix-Realverfilmung von One Piece hat sich aktuell zu den beliebtesten Serien des Streaming-Dienstes katapultiert. Fans haben nun ein Easter Egg gefunden, das den Anime seit 25 Jahren begleitet.

Panderman: Der geheime Fan-Liebling aus One Piece

Seit Anbeginn des Mangas und des Anime taucht der Pandaman in verschiedenen Szenen immer wieder auf. Es handelt sich dabei um einen muskulösen Mann mit einem Panda-Kopf. Ob das eine Maske ist oder tatsächlich sein richtiger Kopf, ist ungewiss. Unter Fans hat sich dieser Charakter zu einem Running Gag entwickelt und es haben sich allerhand Theorien zu ihm entwickelt. Bislang hat er noch nie aktiv in die Handlung eingegriffen, daher sind seine Absichten unklar.

Nun wollen Fans in der Realverfilmung von Netflix eben jenen Pandaman auch gesehen haben. In Episode 4 hievt sich Lorenor Zorro bei Minute 33:40 aus einem Brunnen. Im Hintergrund erkennt man dabei schemenhaft die Silhouette eines Panda-Kopfes. Dies hat Fans diskutieren lassen, ob es sich dabei um besagtes Easter Egg aus der Serie handeln könnte.

Hier könnt ihr die Szene selbst sehen:

Hommage oder bloß Zufall?

Natürlich sind nicht alle Fans der Serie überzeugt davon, dass dies eine Anspielung auf den Pandaman sein soll. So gibt es beispielsweise auch andere Szenen, in der Panda-Köpfe zu sehen sind. Beispielsweise in Nolands Buch oder in Form eines Busches.

Wie hier zu sehen:

Es könnte sich natürlich dennoch um eine gewollte Hommage an den Pandaman handeln, die ganz bewusst von den Entwicklern der Serie platziert wurde und findigen Fans ins Auge springen soll. Und wer weiß, welche Details in Zukunft noch auftauchen werden. Kleinigkeiten wie diese gehören zum Reiz einer jeden guten Serie und zugegeben, es macht auch sehr viel Spaß, sich in seinem Lieblingsfilm oder seiner Lieblingsserie auf die Suche nach Details wie diesen zu begeben. Solange es solche Kleinigkeiten zu finden gibt, wird es auch Fans geben, die sie finden.

