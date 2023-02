Netflix wagt sich in diesem Jahr an eine weitere Anime-Realumsetzung. Mit One Piece ist die Fallhöhe allerdings wesentlich höher als bisher, weshalb die Fans jedes neue Poster und Bild kritisch beäugen. So wird selbst ein Detail wie Ruffys Schuhe zum Aufreger.

One Piece Facts

One-Piece-Fans kritisieren das Poster zur Serie

One Piece ist einer der beliebtesten Manga und Anime aller Zeiten. Kein Wunder also, dass die Fans die kommende Realverfilmung von Netflix skeptisch stimmt. Der Streaming-Gigant hat einen durchwachsenen Ruf bei Anime-Fans und hat mit Cowboy Bebop bereits eine Umsetzung vergeigt.

Aus diesem Grund sorgt auch jedes neue Bild in den sozialen Medien für hitzige Diskussionen. Ganz neu dabei: Ein erstes Promo-Poster, welches die berühmte Strohhutbande von hinten zeigt.

Ein Detail auf dem Poster bekommt dabei aber besonders viel Aufmerksamkeit und zwar die Schuhe von Held Monkey D. Ruffy. Im Gegensatz zur Manga- und Anime-Vorlage trägt Ruffy in der Netflix-Serie nämlich normale Sneaker und nicht wie sonst Flip-Flop-Sandalen.

Für Außenstehende mag das kein großes Problem sein, aber für die Fans gehören die Sandalen zum Charakter von Ruffy. Ähnlich wie Nintendos Mario stets eine rote Kappe trägt. Ohne dieses Detail fehlt ganz einfach etwas!

Darum trägt Ruffy keine Sandalen mehr

Warum sich Netflix für diese Änderung entschieden hat, ist aber auf einen nachvollziehbaren Grund zurückzuführen. Und zwar geht es um die Sicherheit der Darsteller am Set. Diese führen nämlich einen Großteil ihrer Stunts selbst aus und da wären lockere Sandalen ein viel zu großes Risiko. So erklärt es auch Ruffy Darsteller Iñaki Godoy auf Instagram:

Falls ihr euch übrigens generell für das Thema Anime interessiert, dann könnte auch dieser Artikel etwas für euch sein. Dort stellen wir euch fünf Skandal-Anime vor, über die sich Fans heute noch streiten:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.