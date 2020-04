Ist das neue OnePlus 8 Pro nun wasserdicht oder nicht? Neuen Informationen zufolge kann auch der Hersteller selbst die Frage nicht richtig beantworten. Eine Zertifizierung hat es zwar gegeben, doch nicht alle Modelle haben diese auch bekommen. Noch mehr Verwirrung herrscht beim OnePlus 8.

Zunächst war die Freude groß: Das OnePlus 8 Pro sollte endlich eine Zertifizierung nach IP68 erhalten haben, nachdem sich der Hersteller lange gegen eben dieses Zertifikat gesträubt hatte. Als Grund wurde immer wieder angegeben, dass eine Zertifizierung viel Geld kosten würde. Das wiederum würde sich beim Preis des Smartphones selbst bemerkbar machen. Beim OnePlus 8 Pro ist OnePlus dann aber doch eingeknickt. Es soll höchst offiziell wasser- und staubdicht sein. Doch die ganze Wahrheit ist das leider nicht.

Wie der bekannte Tech-YouTuber Michael Fisher bei Twitter erläutert, besitzen letztlich nur manche Ausführungen des OnePlus 8 Pro eine IP68-Zertifizierung. Nur dann, wenn Kunden ihr OnePlus 8 Pro bei einem Mobilfunkanbieter kaufen, ist IP68 auch wirklich gewährleistet. Kaufen Kunden das Smartphone hingegen ohne SIM-Lock, dann fehlt die Angabe zur Wasserdichtheit.

I'm seeing lots of confusion around the OnePlus 8's water/dust resistance, which isn't surprising!



Here's what I heard:



-Carrier models (T-Mo, VZ) *are* IP68

-The unlocked ones aren't

-BUT the carrier & unlocked models are nearly identical



Ergo: they're all effectively IP68 https://t.co/qTrBMBmnqV