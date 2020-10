Nach den OnePlus Buds möchte der chinesische Hersteller bald schon mit neuen Kopfhörern angreifen. Die Mini-Stöpsel werden allem Anschein nach kabellose In-Ear-Buds werden. Bis zu einer offiziellen Präsentation dürfte es nicht mehr lange dauern. Jetzt gibt es sogar ein erstes Bild.

OnePlus Buds Z: Neue Kopfhörer im Anmarsch

Im Juli 2020 hatte OnePlus mit den OnePlus Buds seine ersten kabellosen Kopfhörer präsentiert. Nun ist es anscheinend bereits Zeit für neue Ohrstöpsel, wie der chinesische Hersteller bei Twitter verraten hat. Zu Spezifikationen wie der Laufzeit hat man sich zwar noch nicht geäußert, doch erste Unterschiede zu den OnePlus Buds werden auf dem Teaserbild schon deutlich. Gerüchten zufolge sollen sie auf den Namen OnePlus Buds Z hören.

Die neuen Bluetooth-Kopfhörer sehen wir auf dem Bild noch nicht, aber immerhin einen Aufsatz aus Silikon. Der war bei den ersten OnePlus Buds noch nicht mit von der Partie. Es gilt also als gesichert, dass es sich bei den nächsten Kopfhörern um In-Ear-Buds handelt, die den Gehörgang vollständig umschließen – so lassen sich manche Hintergrundgeräusche auch ohne aktives Noice-Cancelling zumindest dämpfen. Damit greift OnePlus die AirPods Pro von Apple direkt an.

A whole new world of sound. Coming soon. — OnePlus (@oneplus) October 1, 2020

OnePlus hat noch keinen Termin genannt, an dem die neuen Kopfhörer offiziell gezeigt werden. Derzeit ist davon auszugehen, dass sie der Hersteller beim Event am 14. Oktober zeigt. An diesem Tag hat sich OnePlus viel vorgenommen: Highlight der Präsentation dürfte das neue OnePlus 8T werden (auf ein Pro-Modell wird verzichtet). Neben dem Smartphone wird auch die erste Smartwatch von OnePlus erwartet – und nun eben auch neue Kopfhörer.

OnePlus: Gewinnspiel zum Launch-Event

Für den Event am 14. Oktober verlost der Hersteller unter anderem ein OnePlus 8T. Dazu muss eigentlich nichts weiter getan werden, als sich auf der OnePlus-Webseite anzumelden. Neben dem Smartphone gibt es noch die Chance auf einen Rabatt über 20 Prozent für Zubehör sowie eine Ermäßigung über 10 Prozent bei der Bestellung eines OnePlus-Handys.