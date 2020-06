Bildquelle: GIGA - OnePlus 7T Pro

OnePlus möchte nun auch eine eigene Jacke verkaufen – und die Community soll beim Design helfen. Wer möchte, der kann jetzt eigene Designs einreichen und vielleicht zur Vorstellung des OnePlus 8T (Pro) eingeladen werden.

OnePlus: Community soll Jacke entwerfen

Etwas überraschend hat der chinesische Hersteller OnePlus einen Wettbewerb ins Leben gerufen. Anscheinend soll eine Jacke mit dem OnePlus-Logo verkauft werden. OnePlus selbst möchte die Jacke aber nicht selbst entwerfen, sondern hat die hauseigene Community aufgerufen, sich mit eigenen Entwürfen zu beteiligen. Dazu wird ein Template bereitgestellt, Designs können aber auch über ein Online-Tool erstellt werden.

OnePlus 8 Pro bei Amazon anschauen

Interessierte haben bis zum 15. Juni Zeit, um die Jacke nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Ein paar Pflichtpunkte gibt es dann aber doch: Das Design soll zum Thema „We and OnePlus“ passen, das Logo des Unternehmens muss präsent sein und die Arbeit darf natürlich nicht aus urheberrechtlich geschütztem Material bestehen. Der Hersteller selbst möchte die Designs anschließend überprüfen und acht davon auswählen. Ab dem 20. Juni wiederum soll dann die Community darüber entscheiden, welche zwei Designs gewonnen haben. Am 25. Juni werden die Gewinner bekannt gegeben. Die Jacke wird dann pünktlich zur Vorstellung des OnePlus 8T (Pro) erhältlich gemacht werden.

So stellt sich OnePlus den Fahrplan zur Jacke vor:

Die beiden Gewinner erhalten VIP-Tickets für den Launch-Event, inklusive Flugtickets und eine Übernachtung im Hotel. Darüber hinaus gibt es noch 1.000 „Community-Punkte“ und eine spezielle Edition der Jacke selbst. Wie sich die „Special Edition“ von der eigentlichen Jacke unterscheidet, wurde noch nicht kommuniziert.

Das Kleidungsstück soll von OnePlus exklusiv an die Community verkauft werden, das heißt nicht in einem öffentlich zugänglichen Online-Shop angeboten werden. Nur „Kernnutzer“ sollen die Jacke bekommen, heißt es in der Ankündigung.

Im Video: Smartphones von OnePlus im Überblick.

OnePlus 8T (Pro): Vorstellung im Herbst

Der Hersteller hat sich noch nicht dazu geäußert, wann das OnePlus 8T und die Pro-Variante des Handys in den Verkauf gehen werden. Mit einer Präsentation ist im Herbst zu rechnen, möglicherweise im September. Beim Pro-Modell wird von einem besonders starken Akku ausgegangen. Die Vorgänger, OnePlus 7T und OnePlus 7T Pro, kamen im September beziehungsweise Oktober 2019 auf den Markt.